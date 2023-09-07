Fed褐皮書：美國經濟活動溫和、就業市場放緩

美國聯準會 (Fed) 周三（6 日）公布截至 8 月 28 日對 12 個轄區調查的「褐皮書」報告顯示，美國經濟和就業市場的成長在 7、8 月放緩，而且許多企業預估近期薪資成長也將普遍放緩。

報告指出，大多數轄區表明經濟成長溫和，而且幾乎所有地區都表示，企業重新燃起此前未曾實現的預期，即近期內薪資漲將普遍放緩。

報告顯示，美國消費者狀況依然強勁，由其在旅遊和其他服務支出方面，但也顯示出穩健的經濟成長開始出現鬆動跡象。商品需求放緩讓製造商承壓，而利率上升持續給房地產市場帶來壓力，不願放棄低利率房貸已導致供應短缺。

此外，褐皮書還提到，全球各地的公司都表示，將更高的成本轉嫁給客戶的難度越來越大。一些地區有證據表明，消費者已耗盡過剩的儲蓄，轉向借貸替消費籌資。

美國上周濟數據顯示，儘管職位空缺數普遍增加，但部分就業市場正在降溫，而且薪資增速降至 2022 年初以來新低。另外雖然非農新增就業人數高於預期，但失業率向上攀升。

與此同時，通膨壓力也有所減緩。核心個人消費支出 (PCE) 物價指數在 7 月連續第二個月成長 0.2%，低於今年早些時候 0.3% 以上的水準。

褐皮書指出，大多數地去的物價成長整體放緩，製造業和消費品行業的放緩速度更快。然而有幾個轄區調查顯示，過去幾個月財產保險費用大幅上升。

Fed 去年以激進的步伐升息，並在今年的多次會議上宣布進一步升息後行動會更加謹慎。6 月公布的決策者預測顯示，今年還會有兩次升息，其中一次已在 7 月的會議上實現。

許多官員暗示可能會選擇在本月會議上暫停升息，繼續評估通膨退燒情形。但有一些官員認為，可能需要在升息一次或多次升息才能完全冷卻物價壓力。決策者一方面希望降低通膨，一方面也希望這些行動不會導致經濟步入衰退。

Fed 主席鮑爾先前在傑克森霍爾舉行的全球央行年會上表示，Fed 準備在必要時進一步提高利率，並打算保持借貸成本在高位，直至通膨令人信服的往 2% 的目標邁進。

褐皮書通常在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 每次開會的兩周前發布，內容為 Fed 對 12 個轄區的調查和訪談結果，由堪薩斯聯準銀行收集數據彙編成報告。