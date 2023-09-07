〈美股早盤〉美上周初領失業金人數低於預期 通膨擔憂揮之不去 主要指數漲跌互現

美股主要指數周四 (7 日) 漲跌互現，因美國上周初領失業金人數低於預期，創今年 2 月以來新低，加劇通膨擔憂。與此同時，那斯達克指數受蘋果 (AAPL-US) 等大型科技股下跌拖累，早盤挫逾 1%。另外，投資人靜待聯準會 (Fed) 官員稍晚談話，以從中尋找利率政策路徑的蛛絲馬跡。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 170 點或近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 2.5%。

美股開盤前，主要指數期貨走跌而債券殖利率攀升，原因是美國上周初領失業金人數顯示就業市場韌性，強化對 Fed 維持在高利率好讓通膨往 2% 目標邁進的理由。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示，一輪強勁的就業數據強化勞動力市場暫時保持彈性的看法。另外從現在開始，市場將繼續警惕與企業避險關的資金流動，因為他們市 9 月迄今為止美國殖利率走勢最大的驅動因素。

科技股承壓，那斯達克指數期貨跌逾 1%。由於擔心中國將擴大對 iPhone 禁令，蘋果市值可能在短短兩天內蒸發 1,940 億美元。

美國兩年期公債殖利率升至 5% 以上，美元小幅走高，先前曾觸及進 6 個月新高。此外由於對中國經濟悲觀情緒加劇，在岸人民幣匯率跌至 16 年低點。

美國公債也將面臨額外壓力，因為 6 家潛在的發行人正在尋求發行新的美國投資級債券。根據債券承銷商的調查，在美國勞動節假期最後兩天內，已有 30 家公司進入美國一級市場。本周的發行總額目前為 505.8 億美元，遠超 450 億至 500 億美元區間的預估。

截至台北時間周四（7 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 3.33%，至每股 454.95 美元

根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露的文件顯示，輝達董事長兼執行長黃仁勳於 9 月 1 日、5 日和 6 日以每股均價 480.8683 美元售出 8.91 萬股普通股股份，價值約為 4,282.81 萬美元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 3.26%，至每股 243.71 美元

德銀分析師 Emmanuel Rosner 在最新報告中透露，特斯拉在慕尼黑車展期間的一次會議上警告投資人，由於全球範圍內的工廠將短時間關閉並進行升級改造，公司第三季的產量和交付量可能都會下降。

C3.ai(AI-US) 早盤下跌 15.27%，至每股 26.66 美元

企業 AI 軟體供應商 C3.ai 公布上季營收 7,240 萬美元，年增 11%，超出市場預期；淨虧損 6,435.8 萬美元，虧損較去年同期有所擴大。C3.ai 預估本會計年度營業虧損最高 1 億美元，因增加對生成式人工智慧 (AI) 產品的行銷等投入，預估第四季無法實現獲利。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.6 萬人，預期 23.4 萬，前值 22.9 萬

美國上周續領失業金人數報 167.9 萬人，預期 171.5 萬，前值 171.9 萬

華爾街分析：

瑞銀美國股市主管 David Lefkowitz 表示，標普 500 指數成分股公司的盈利預期回到歷史高點，這表明引發美國今年經濟衰退擔憂的企業利潤下滑已經結束。瑞銀預估，標普 500 指數今年年底將達到 4,500 點，該指數到明年 6 月份將達到 4,700 點。

德銀表示，儘管近期對美國經濟持樂觀態度，但隨著 Fed 尋求透過收緊貨幣環境來抑制通膨，衰退仍比所謂的「軟著陸」更有可能出現。德銀分析師在一份報告中表示，有鑑於通膨已經觸頂並大幅回落，Fed 可能過於謹慎以至於收緊的幅度過大而不是過小。該行認為美國經濟衰退的可能性仍然很大。