特斯拉墨西哥超級工廠只聽樓梯響 投產目標恐延後至2027年

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 今年 3 月宣布，將斥資 50 億美元在墨西哥建設超級工廠，預計最快 2025 年就可投產。然而，根據媒體看到的特斯拉文件，該公司尚未獲得任何建廠所需的許可。

馬斯克 3 月宣布在墨西哥建廠時，預計需要 36 個月建成，也就是 2025 年初投產。當時他沒有公開透露工廠建設或投產的具體日期。但從目前來看，墨西哥工廠的進度已經慢於預期。即使特斯拉在今年底前獲得建廠所需的許可，工廠最快也可能要等到 2026 年底完工。

墨西哥當地媒體周三 (6 日) 引用特斯拉供應商的消息表示，特斯拉墨西哥超級工廠可能要等到 2026 年或 2027 年才能投產。

根據報導，特斯拉墨西哥製造公司是特斯拉子公司。到目前為止，該公司只申請了改變超級工廠選址土地使用類別的許可。

一家中國供應商表示，在得知特斯拉的計劃慢於預期之後，可能會聯合其他幾家中國公司延後在尚未建成的特斯拉工廠附近開展業務的計畫。

丹麥工程諮詢公司 Ramboll 的時間表顯示，考慮到申請許可的程序，該場地要到 2027 年才能準備好施工。

特斯拉已經要求墨西哥自然環境和資源部允許其在占地 260 公頃的土地上進行工業活動，這片土地目前被列為林地；特斯拉尚未收到任何回覆。