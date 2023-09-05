經濟數據曝通膨退燒趨勢 Fed理事華勒：升息方面可以「謹慎行事」

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (5 日) 接受 CNBC 採訪時表示，近期一輪強勁的經濟數據替 Fed 爭取到一些時間，能夠以更謹慎的態度決定是否需要進一步升息控制通膨。

美國上周五的 8 月非農就業數據顯示，新增就業人數成長 18.7 萬人，優於經濟學家預期，而該月平均時間僅成長 0.2%，低於預期。

不只如此，上周數據還透露，Fed 最青睞的通膨指標在 7 月僅成長 0.2%，而職業空缺 (衡量就業市場緊張程度的關鍵指標) 降至 2021 年 3 月以來最低。

華勒表示，目前最大的問題就是通膨，不過連續多份經濟數據表現不錯，接下來的關鍵就是看看通膨降溫的因素是一種趨勢還是短暫的偶然。

華勒在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中被視為是較鷹派的決策官員之一，這意味著他傾向收緊貨幣政策和提高利率。雖然他對近期物價走勢報告感到鼓舞，但他認為這僅僅是讓 Fed 能確定在通膨高燒難退之際保持利率不變。

至於會不會暫停升息，華勒在訪談中表示取決於經濟數據。他仍強調要看這種降溫趨勢會不會持續下去，先前案例太過輕忽而讓通膨飆高。

因此他認為要讓這種趨勢持續幾個月後，才敢說 Fed 已完成對抗通膨的任務、升息周期已結束。

此外華勒還說，自己不認為倘若再升息一次就會讓美國經濟陷入衰退，同樣的也不會對就業市場產生太大損害。

華勒發表上述言論不到兩周前，Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾舉行的全球央行年會上表示，通膨依然過高，可能需要進一步升息，不過決策者在採取行動前將「謹慎行事」。這與華勒周二發言基調一致。

目前利率期貨市場認為，Fed 在 9 月 19 日至 20 日的會議上不升息的可能性逾 9 成。然而 10 月 31 日至 11 月 1 日的貨幣政策會議上升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性有 43.5%。