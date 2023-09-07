路透：中國擴大公務員使用iPhone禁令

路透周四 (7 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國最近幾周擴大對公務員使用 iPhone 的現有現制，要求一些中央政府機關的工作人員在工作時停止使用蘋果手機。

據悉，至少有三個政府部門與公家機關的工作人員收到通知不能在工作場合使用 iPhone，而且還沒有收到解除限制使用 iPhone 期限的通知。對此，蘋果和中國國務院新聞辦公室並未立即回應置評請求。

消息傳出後，蘋果 (AAPL-US) 周四盤前股價下跌 2.49%，每股暫報 178.37 美元。

目前還不清楚禁令的執行範圍有多廣，另一名來自上述三個政府單位的知情人士則說自己還在使用 iPhone，沒有聽說過禁用令。

不過來自中國監管機構的第四位知情人士則說，目前沒有明確禁止，但被告知倘若在使用 iPhone 時出現任何問題，就必須負起責任。

第五位來自另一家中國監管機構的消息人士表示，兩年高級員工已被要求將 iPhone 換成華為等國產品牌的手機。

報導指出，在美中關係緊張的背景下，延長兩年多前實施的禁令表明，相當依賴中國營收成長和製造業的蘋果公司面臨越來越大的挑戰。

花旗分析師表示，上述消息不僅重擊蘋果股價，蘋果供應商也受牽連，不過市場可能在整體手機市場信心疲軟的請況下對該消息反應過度。

該行分析師舉例說，特斯拉 (TSLA-US) 供應商股價曾一度暴跌，因為有消息傳出中國在 2021 年限制該電動車進入軍事設施，但隨後迅速反彈。

中國是蘋果重要的市場之一，占其營收近五分之一。蘋果及其供應商在中國雇用數千名員工，甚至執行長庫克今年 3 月還出訪中國強調蘋果與中國的長期關係。

蘋果手機在中國的銷售一直很強勁，根據諮詢公司 Canalys 數據，蘋果在第二季智慧手機總出貨量中排名第三，一定程度上要歸功於華為的手機業務受到美國制裁打擊，華為已成為中國主要的高檔智慧手機製造商。

不過隨著科技已成為北京和華府的主要國安問題，中國越來越強調使用本土製造的科技產品。