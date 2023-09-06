美國8月ISM非製造業指數升至6個月新高 物價指數攀升曝通膨頑強難退

美國 ISM 周三（6 日）公布的最新數據顯示，8 月服務業活動的擴張速度升至 6 個月高點，主因是新訂單和招聘增加的提振，不過該月物價指數攀升透露通膨壓力升高跡象。

美國 8 月 ISM 非製造業指數升至 6 個月新高，但 8 月服務業 Markit PMI 終值降至 50.5。(圖：ZeroHedge)

具體來看，美國 8 月 ISM 非製造業指數升至 54.5，高於市場預期的 52.5 與 7 月前值 52.7，寫下今年 2 月以來新高。

與此同時，標普全球 (S&P Global) 機構同日公布的 8 月 Markit 服務業採購經理人指數 (PMI)終值降至 50.2，低於市場預期的 50.4，也不及初值的 51；8 月綜合 PMI 終值也降至 50.5，不及市場預期的 51，略高於初值的 50.4。

美國 8 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 57.3，前值 57.1

新訂單指數報 57.5，前值 55.0

僱傭指數報 54.7，前值 50.7

供應商交貨指數報 48.5，前值 48.1

存貨指數報 57.7，前值 50.4

物價指數報 58.9，前值 56.8

未完成訂單指數報 41.8，前值 52.1

新出口訂單指數報 62.1，前值 61.1

進口指數報 52.3，前值 52.3

庫存景氣指數報 61.5，前值 56.6

圖：ISM

觀察指數細項，新訂單指數自 7 月的 55.0 升至 57.5，創 6 個月新高，商業活動生產指數也從先前的 57.1 小幅升至 57.3，新出口指數則以近一年以來最快的速度成長，報 62.1，前值為 61.1。

另外，僱傭指數從前值 50.7 升至 54.7，創 2021 年 11 月以來新高，強化上周一連串就業數據出現企業廣泛召聘的情況。而該指數的成長也讓未完成訂單指數取得進展，較上月的 52.1 進一步下探至 41.8。

8 月新訂單指數升至 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，8 月物價指數升至 58.9，遠高 7 月的 56.8，創 4 個月新高。該數據的上升意味著服務供應商的成本不斷高漲，可能會讓通膨在長時間內居高不下。

其他數據方面，存貨指數從 7 月的 50.4 勁揚至 57.7，相對於目前的商業活動來說，顯示庫存仍過高。最後，庫存景氣指數自 7 月的 56.6 升至 61.5，創 2020 年 4 月以來新高，可能導致未來幾個月向製造商或其他服務供應商下單減少。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，雖然新冠疫情後旅遊、娛樂和飯店消費的復甦促進春季和夏初經濟表現的改善，但這種順風正在失去動力。

越來越多的公司報告顯示，由於利率上升和生活成本上升的影響，消費者在前景黯淡的情況下變得不願消費。然而，金融服務和商業服務提供者也日益感受到需求疲軟帶來的壓力。

與此同時，伴隨著薪資的持續增長，能源、燃料和運輸成本面臨新的上行壓力，以及材料價格的一些更廣泛穩定，推動了成本的增長。另外競爭力量抑制了銷售價格的上漲，但服務業收費的成長率仍然很高，以至於未來幾個月消費者價格通膨可能仍相當頑強並高於聯準會 (Fed) 的目標。

Williamson 指出，未來幾個月值得關注的關鍵數據將是，服務需求的進一步減弱在多大程度上轉化為定價能力的下降和通膨的放緩。