Fed最重視通膨指標持續降溫 美Q2核心PCE下修至3.7% 增速創兩年來最低

美國商務部周三 (30 日) 公布數據顯示，第二季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率修正值為 1.7%，低於預期的 1.8%，較初值上修 0.1%。其中聯準會 (Fed) 最留意的通膨數據──剔除食品和能源價格後的核心 PCE 物價指數季增年率修正值為 3.7%，較初值下修 0.1%，低於預期的 3.8%，創兩年來最低增速。兩項數據顯示美國通膨正在持續退燒。

圖：美國商務部

與此同時，同日公布的美國第二季實質國內生產毛額 (GDP) 修正值意外下修至 2.1%，低於前值和預期的 2.4%，透露美國經濟也正在將降溫。

美國第二季 GDP 季增年率修正值意外下修至 2.1%。(圖：ZeroHedge)

此外，報告還顯示美國第二季個人收入相比 7 月底的預估值出現下修，同時儲蓄率上修，這凸顯美國經濟成長的關鍵動能「消費力」越來越沒力。

第二季以現值計算的美國個人收入增加 2,321 億美元，較初值下修 39 億美元。美國商務部表示，個人收入成長主要來自薪資、個人資產收入 (利息和股利)、個人經常轉移收入 (以政府社會福利為主) 和個人租金收入成長。

第二季美國個人可支配收入成長 2,845 億美元，增幅為 5.9%，較初值上修 363 億美元；實質個人可支配收入成長 3.3%，上修了 0.8%。

第二季美國個人儲蓄為 8,923 億美元，較初值上調 227 億美元、個人儲蓄率 (個人儲蓄佔個人可支配收入的百分比) 為 4.5%，上修 0.1%。

接下來，美國商務部將於周四 (31 日) 公布 7 月 PCE 物價指數報告，目前市場預估核心 PCE 指數年增 4.2%，倘若高於這一預期，Fed 在 9 月升息的機率將進一步提高，反之則會降低。