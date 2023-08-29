就業市場降溫！美7月JOLTS職位空缺數續創逾兩年新低 前值意外大幅下修

美國勞工部周二（29 日）公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，7 月職位空缺數比 6 月減少約 33.8 萬個至 882.7 萬個，遠低市場預期的 946.5 萬與修正後前值 916.5 萬，創 2021 年 1 月以來新低，為連續 3 個月下降，其中 6 月前值自 958.2 萬大幅下修至 916.5 萬。該份報告透露美國就業市場正在降溫。

美 7 月 JOLTS 職位空缺數降至 882.7 萬，創 2021 年 1 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

根據勞工部的數據，職位空缺減少最多的是專業和商業服務 (-198,000)，其次是醫療保健和社會援助 (-130,000)、州和地方政府不包括教育 (-67,000)、聯邦政府 (減少 27,000)；相較之下，資訊領域(+101,000) 和運輸、倉儲和公用事業 (+75,000)的職位空缺數有所增加。

分析指出，今年 5 月到 7 月的 3 個月職位空缺減少 150 萬個，創下有紀錄以來次高，僅次於新冠疫情期間的經濟停擺。與此同時，職位空缺數的大幅下降意味著，6 月職位空缺數量僅比失業人數多 298.6 萬，這是自 2021 年 8 月以來新低。

今年 5 月到 7 月的 3 個月職位空缺減少 150 萬個，創下有紀錄以來次高，僅次於新冠疫情期間的經濟停擺。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，職位空缺與失業人口的比例降至 1.5，為 2021 年 9 月以來新低，而在去年職位空缺數達到高峰時，該比例為 2.1。照聘人數降至 2021 年 1 月以來新低，最近兩個月召聘人數減少 45.8 萬人，這是自 2020 年底以來最大降幅。

另外，調查顯示 7 月自願離職率降至 2.3%，為 2021 年 1 月以來新低，該數據意味著美國人對自己在當前市場找到另一份工作缺乏信心。美國經濟評議會同日公布的調查顯示，美國人對自己找工作的能力並不樂觀，受訪者認為很難找到工作的比例升至 2021 年 4 月以來新高。

市場認為，職位空缺減少再加上勞動參與率提高，讓就業市場更加平衡有助抑制薪資成長。不過儘管對工人的需求有所緩解，但失業率仍處在歷史低處。

雖然聯準會 (Fed) 大舉升息，但美國經濟避免步入衰退是越來越有希望，而此次報告顯示的數據趨勢就是關鍵因素。Fed 主席鮑爾上周也表示，倘若就業市場持續放緩，通膨可能會繼續降溫。

不過需要注意的是，近來一些經濟學家質疑 JOLTS 統計資料的可靠性，因為當前該調查的回覆率很低。截至去年底，回覆比例已降至 31% 左右，大約是三年前的一半。

JOLTS 數據通常比非農就業數據延後一個月。美國本周五 (9/1) 將公布重磅的 8 月非農就業報告，市場預估新增非農就業人數約為 17 萬。

專家看法

聯信銀行 (Comerica Bank) 首席經濟學家 Bill Adams 認為，Fed 擔心薪資算成長可能會在明年引發通膨壓力，但未來幾個月薪資成長速度可能趨緩，因為工人們認為透過換工作提高薪資的機會越來越少。

市場反應

JOLTS 數據發布後，美國 10 年期公債殖利率轉跌，短線跳水大約 5 個基點，刷新日低至 4.1510%，日內跌幅超過 5.1 個基點。兩年期美債殖利率短線下挫將近 9 個基點，刷新日低至 4.9191%，日內跌約 13 個基點。