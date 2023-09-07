〈紐約匯市〉美服務業數據意外強勁 美元指數盤中升破105

美元指數周三 (6 日) 盤中升破 105 關卡，再創六個月新高。隨著新訂單增加，加上企業為進貨材料支付更高價格，美國上月服務業活動意外回升，引發市場對於通膨壓力持續的擔憂。

數據公布後，美元兌多數貨幣回升，歐元和英鎊觸及三個月低位，日元也觸盤中低點，不過隨著交易量減少，美元指數午盤回吐多數升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，至 104.83，盤中最高達 105.02。

美國供應商管理協會 (ISM) 公布 8 月非製造業指數，自 7 月的 52.7 升至 54.5，為 2 月以來最高，路透訪調經濟學家此前預測，上月非製造業指數將降至 52.5。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，與十國集團 (G10) 多數國家相比，美國經濟明顯更強，陷入衰退的風險也大幅降低。隨著英國和歐元區經濟徘徊萎縮邊緣，除了對美國抱有信心之外，投資人別無選擇。

數據公布後，歐元盤中一度貶至三個月新低，隨後由貶轉升，尾盤小漲 0.03% 至 1.0726 美元。英鎊則貶逾 0.5%，處在三個月低點。

即使沒有改變聯準會 (Fed) 在本月稍晚維持利率不變的預期，上述數據仍顯示利率將在更長一段時間內維持在高檔。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，Fed 在 11 月和 12 月會議升息的機率分別升至 48.4% 和 46.6%，高於周二 (5 日) 稍晚的 45.2% 和 43.5%。

然而，央行官員在過去兩天接連釋出鴿派論調。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前表示，沒有任何跡象顯示央行必須立即採取行動，接下來可等待後續數據，看看事情是否按照目前軌跡發展。

繼華勒之後，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 也認為，央行在採取下一步行動時應該審慎行事。

聯準會同日公布褐皮書，報告顯示最近幾周美國經濟成長放緩，多數地區通膨也有所降溫。本次報告對美元影響不大。

美元兌日元收復盤中跌幅，尾盤微貶 0.04% 至 147.62 日元，在日本外匯官員警告可能採取行動後，市場仍在關注日本當局是否會出手阻貶日元。

日本財務省掌管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 日前表示，若外匯市場投機行為持續，不排除採取任何選項。這是日本當局自 8 月中旬以來最嚴厲的警告，一度令日元兌美元回升至 147.02。

加拿大央行宣布維持利率不變後，加幣一度觸及五個月低點，尾盤收復貶勢，約報 1.3637 加元兌 1 美元。

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