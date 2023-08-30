好萊塢罷工影響工資和拍片遞延 美國經濟將付出50億美元代價

美國作家協會 (WGA) 上周猛烈抨擊了製片廠的反提案，指責該提案未能滿足編劇們的要求，讓好萊塢正在進行的雙重罷工陷入僵局。

談判失敗給整個好萊塢帶來更多悲觀氣氛，編劇罷工即將進入第五個月，演員罷工也將進入第二個月。產業觀察人士表示，「雙重打擊」的停工已經產生了嚴重的經濟影響，類似於上次編劇罷工。

根據洛杉磯郡經濟發展公司估計，2007-2008 年的罷工給洛杉磯郡經濟造成高達 25 億美元的損失。這次這個數字可能會翻倍。

Milken Institute 首席全球策略師克洛登 (Kevin Klowden) 估計，當前的罷工很快將給國民經濟造成 50 億美元以上的損失，較他之前估計的 40 億美元還高。他解釋，停工將影響生產以外的其他企業，包括餐館、餐飲公司、貨運代理、乾洗企業等。

他指出，「我們真正考慮的主要因素是工資損失。」 他強調，不僅加州的工業會受到影響，紐約、亞特蘭大、Albuquerque、匹茲堡和其他優惠拍片地區的工業也會受到影響。

除了工資損失之外，克洛登還表示，包括華納兄弟 (WBD-US) 在內的電影都被順延。《沙丘》續集以及取消的節目，例如亞馬遜 (AMZN-US) 的《A League of Their Own》，也將造成嚴重損失。

他說，「好萊塢在製作活動方面非常集中，因此任何從事電影和電視業務的人都會受到影響；迪士尼 (DIS-US) 就是一個典型的例子，另外還有華納兄弟、環球影業 (CMCSA-US)，甚至在這一點上，Netflix (NFLX-US)、亞馬遜和蘋果 (AAPL-US) 也都受到了影響。」

克洛登說，「但我們對它們的底線的看法不如對工人的看法那麼多。」並警告說，但這並不意味著這些公司未來不會受到打擊，「它們現在可以延後成本支出。問題是延後電影上映，這意味著收回營收、收回支出的能力變得越來越難。如果放棄收入，也就放棄了從長期罷工恢復過來的能力。」