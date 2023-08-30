美8月ADP新增就業僅17.7萬人 創5個月來最小增幅

美國周三 (30 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月美國私營部門就業人數經季節調整後增加 17.7 萬人，低於經濟學家預期的 19.5 萬人，遠不及 7 月前值從 32.4 萬人上修至 37.1 萬，創 5 個月來最小增幅。

8 月「小非農」新增就業人數僅 17.7 萬，低於預期，創 5 個月來最小增幅。(圖：ZeroHedge)

8 月 ADP 新增就業人數放緩幅度比預期大，這一跡象表明在利率上升的壓力下，出乎意料有彈性的美國經濟可能開始放緩。

根據數據，8 月就業成長顯著放緩主因是受休閒和飯店業的影響。在經歷過數月的強勁召聘後，休閒和飯店業的就業人數在 8 月降至 3 萬人，7 月該領域的就業人數為 20.1 萬人。

休閒和飯店業就業人數大幅下滑，拖累 8 月 ADP 新增就業人數。(圖：ZeroHedge)

報告還顯示，在職人員的薪資年增 5.9%，創 2021 年 10 月以來最慢增速，而對於換工作的人來說，薪資成長放緩至 9.5%。導致薪資成長放緩的原因是勞動力供應更加平衡，求職者在新冠疫情時期談高薪的籌碼已消失且自願離職人數越來越少。

ADP 調查顯示 8 月薪資成長放緩。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 聲明表示，本月的數據與疫情前創造就業的速度一致。在經歷兩年與經濟復甦相關的特殊成長之後，隨著疫情對經濟的影響逐漸消退，就業市場正朝著薪資和就業更可持續成長趨勢邁進。

有分析認為，儘管 Fed 激進升息，但就業市場的趨勢讓外界認為，美國能夠避免經濟硬著陸。Fed 主席鮑爾上周在全球央行年會上也表示，如果就業市場持續放緩，通膨可能會繼續降溫。

繼昨日美國 7 月值位空缺數降至逾兩年低點後，8 月「小非農」報告顯示就業數據也不及預期，凸顯美國就業市場進一步降溫。

緊接著美國勞工部周五 (9/1) 將公布 8 月非農就業報告，透過該數據將能更近一步了解美國就業市場趨勢。雖然目前市場估 8 月非農新增就業人數可能是自 2020 年底以來最低，但這仍象徵就業成長的健康步伐。