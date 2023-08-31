美7月簽約待過戶成屋銷售指數升至77.6 寫3個月新高

美國 7 月簽約待過戶成屋銷售數量意外上升，在因融資成本和價格高漲而陷入低迷的轉售市場中，這是一個喘息的機會。

全美不動產經紀人協會 (NAR) 周三 (30 日) 公布數據顯示，7 月簽約待過戶成屋銷售指數 (Pending Home Sales Index, PHSI) 成長 0.9% 至 77.6，意外連兩個月上升，寫下 3 個月來新高。

美 7 月簽約待過戶成屋銷售指數升至 77.6，寫 3 個月新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，7 月美國簽約待過戶成屋銷售指數月增 0.9%，遠超市場預期的 - 0.6%，前值自 0.3% 上修至 0.4%。當月該指數報 77.6，前值 76.9。

美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 首席經濟學家 Lawrence Yun，薪簽約防務的小幅成長顯示初進一步成長的潛力。然而不斷上升的房貸利率和有限的庫存暫時阻礙許多人購買的可能性。

Yun 表示，按地區劃分，美西 7 月簽約待過戶成屋銷售增幅最大，因過去一年價格大幅下跌吸引了買家，南部地區也有所增加，但東北部和中西部地區有所下降。

另外，與去年同期相比，7 月簽約待過戶成屋銷售下滑 14%。簽約待過戶成屋銷售報告是成屋銷售的領先指標，因為房屋通常在銷售前一兩個月簽訂合約。

7 月簽約待過戶成屋銷售年減 14%。(圖：ZeroHedge)

房貸利率本月飆升至 2000 年以來的最高水準，嚴重打擊買家的負擔能力。由於許多房主在幾年前鎖定低得多的利率，因此可供選擇的房產數量很少，導致價格居高不下。