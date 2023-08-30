〈美股早盤〉最新經濟數據點燃Fed暫停升息希望 主要指數漲跌互現

美國最新公布數據顯示經濟與就業市場正在降溫，讓市場繼續抱持聯準會 (Fed) 可能在 9 月暫停升息的希望，同時也鞏固 Fed 接近結束升息周期的押注，主要指數周三 (30 日) 漲跌互現，美債殖利率與美元指數齊走低。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 35 點或近 0.2%，標普 500 指數近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.4%。

美國 ADP 就業報告顯示，8 月美國私營部門就業人數經季節性調整後增加 17.7 萬人，低於預期的 19.5 萬人，遠不及 7 月上修後的 37.1 萬人的增幅，創 5 個月來最小增幅。8 月 ADP 新增就業人數放緩幅度比預期大，這一跡象表明在利率上升的壓力下，出乎意料有彈性的美國經濟可能開始放緩。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，8 月的數據與疫情前創造就業機會的速度一致，隨著疫情對經濟的影響逐漸消退，薪資和就業朝著更可持續的增長發展。

與此同時，美國商務部同日公布數據顯示，第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率自前值 2.4% 下修至 2.1%。經濟學家先前預估第二季 GDP 不會修正，而這次下修主要反映庫存投資以及設備和智慧財產權產品業務支出的減少。

該份報告顯示美國第二季個人消費支出 (PCE) 指數季增年率修正值為 2.5%，預期 2.6%，前值為 4.1%；實質 PCE 季增年率修正值為 1.7%，預期 1.6%，前值 4.2%。

值得注意的是，美國聯準會 (Fed) 最重視的通膨指標──剔除能源與食品價格後的核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 3.7%，較初值下修 0.1%，低於預期的 3.8%，前值為 4.2%。

政經消息方面，正在訪中行程的美國商務部長雷蒙多表示：「我持樂觀的態度離開中國，未來將進行對話一步一步地解決問題。希望在接下來的幾個月內能看到一些結果，觀察雙方是否能在提出的問題上取得進展。」

截至台北時間周三（30 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.85%，至每股 185.73 美元

蘋果將於美東時間 9 月 12 日美東時間下午 1 點 (台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點) 舉行秋季新品發表會，此次一樣採預錄影片方式在蘋果官網上進行直播。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.26%，至每股 251.37 美元

特斯拉的 Cybertruck 最初計劃於 2021 年下半年開始生產。後來推遲到 2022 年，然後馬斯克再將時間延到 2023 年。根據《The Verge》報導，馬斯克在今年 1 月確認 Cybertruck 直到 2024 年才會進入全面量產，但提前生產工作計畫在今年夏天開始。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.38%，至每股 485.99 美元

輝達昨日收盤價再度創下了歷史新高，這也令該公司的市值首次突破了 1.2 兆美元，有望續寫這有史以來最為輝煌一年內的傳奇故事。儘管過去幾個月，人們對輝達在本輪人工智慧熱潮中的前景早就抱有頗高的期待，但輝達最近一季的優異財報還是令人吃驚。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 新增就業人數報 17.7 萬，預期 19.5 萬，前值 31.2 萬

美國第二季 GDP 季增年率修正值報 2.1%，預期 2.4%，前值 2.0%

美國第二季 PCE 季增年率修正值報 2.5%，預期 2.6%，前值 4.1%

美國第二季核心 PCE 季增年率修正值報 3.7%，預期 3.8%，前值 4.9%

美國第二季實質 PCE 季增年率修正值報 1.7%，預期 1.6%，前值 4.2%

美國 7 月批發庫存月率初值報 - 0.1%，預期 - 0.3%，前值 - 0.5%

美國 7 月季調後成屋簽約銷售指數月率預期 - 0.6%，前值 0.3%

華爾街分析：

在實施了多年的量化寬鬆政策後，美國銀行準備金已升至雷曼兄弟倒閉之前的 1,600 倍，從而削弱 Fed 影響經濟的能力，提高利率可能是收緊政策的唯一方法。野村經濟學家表示，Fed 正在失去對美國經濟的影響力，可能需要大幅提高利率，而這或許會引發股票和債券的另一次拋售。

Wedbush 分析師認為，隨著新的科技股牛市在短期內克服 Fed 的擔憂，科技股將在年底前反彈。未來 12 至 18 個月，人工智慧 (AI) 驅動的成長將像火箭一樣帶動科技產業，該行對科技股的樂觀情緒有增無減。