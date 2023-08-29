鉅亨美股雷達：市場等待經濟數據表態 Google計畫出售地圖數據

美股重要看點：

周二 (25 日) 美股盤前市場處於觀望，靜待後續幾天的經濟數據，以獲取有關全球央行政策前景的線索。

本周美股仍呈漲勢，但由於政策制定者仍關注打擊通膨，全球股市仍將迎向 1 年以來最糟的月份表現。聯準會主席鮑爾上周在傑克森霍爾重申，如果數據支持，央行準備進一步升息，這使得經濟數據的重要性增加。

Interactive Investor 投資主管 Victoria Scholar 表示，8 月對市場來說是充滿挑戰的一個月，投資者情緒再次回到謹慎。本周焦點將集中在美國的關鍵經濟數據上，這預計成為人們判斷美國經濟是否軟著陸的關鍵。

美國商務部部長雷蒙多正在中國訪問，與中國商務部部長王文濤周一深入交談近四個半小時，隨後宣布在兩國商務部建立新溝通管道，成立一個工作小組，由中美副部長級和司局級官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。

雷蒙多透露，她與中國商務部討論了對中國禁止美光記憶體晶片的擔憂。美國商務部表示，作為討論的一部分，雙方同意就商業問題成立一個新工作小組，就出口管制執法進行資訊交流。

消息人士透露，美國最強科技巨頭領袖將於 9 月 13 日前往國會山莊，參加參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的首場人工智慧 (AI) 見解論壇，為 AI 政策的製訂奠定基礎。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 S&P/CS20 座大城市房價指數年率，預期 - 1.65%，前值 - 1.7%。

美國 6 月 FHFA 房價指數月率，預期 0.6%，前值 0.7%。

美國 8 月諮商會消費者信心指數，預期 116.2，前值 117。

美國 7 月 JOLTS 職位空缺 (萬人)，預期 945，前值 958.2。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

媒體報導，美中政治角力之下，蘋果「紅鏈」鬆動，加速中國以外的生產布局，包括越南、印度與泰國等地的擴產計畫，蘋果製造商目標將 30-50% 的產能轉移到中國以外的地方。

報導指出，全球供應鏈的分裂可能會推高蘋果產品的價格，因為生產商、運輸商和品牌都在努力在不太成熟的地區進行製造並管理。

印度和越南的電力和水等基本服務不如中國可靠，而且供應鏈生態還不成熟，預測高階型號的製造成本最有可能變得更高，暗示最新的 iPhone 15 高階系列很可能面臨漲價的風險。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 谷歌 (GOOGL-US)

谷歌正計畫向特定企業出售使用新地圖數據集的許可，預期頭一年可創造 1 億美元營收。

這些企業主要生產有關再生能源的產品。谷歌計畫授權太陽能、能源資訊和空氣品質等企業以新 API (app 開發介面) 取得自家地圖數據集。

新 API 包括 Solar API (太陽能 API)，可供 SunRun (RUN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等太陽能安裝商使用，以及太陽能設計公司如 Aurora Solar。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 英特爾 (INTC-US)

美國科技大廠英特爾周一宣布，將於明年推出的一款新的數據中心晶片，名為「Sierra Forest」，其能效將大幅提升。

在史丹佛大學於矽谷舉行的半導體技術會議上，英特爾表示，這款「Sierra Forest」晶片每瓦功率能處理的計算工作量，將是目前晶片的 240%，這是英特爾首度披露這一數據。