研究：央行升息打通膨 恐傷及創新技術投資

一份在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上發表的研究指出,央行調高借貸成本讓通膨降溫的同時,也可能削弱對創新技術的投資。

芝加哥大學布斯商學院 (University of Chicago Booth School of Business) 經濟學家 Yueran Ma 與德國萊布尼茲金融市場研究所 (Leibniz Institute for Financial Research SAFE) 經濟學家 Kaspar Zimmermann 發現,若貨幣政策意外收緊一個百分點,將導致企業研發支出減少高達 3%,風險投資支出大減 25%,重要技術專利減少 9%。

此外,五年後的整體經濟產出預估將比原先應有的水準還要低約 1%。兩位經濟學家認為,這項研究證明了央行專注在短期內壓制通膨的努力,可能對整體經濟產生更深遠的影響。

一般來說,經濟學家和央行領袖將貨幣政策視為穩定經濟產出和通膨的短期工具,當經濟疲軟時,央行會放寬貨幣政策;物價開始加速上升時,則會收緊政策。

作者表示,在貨幣緊縮的狀況下,需求所受的打擊恐會進一步削弱企業的創新動能,更高的利率將令更安全的投資變得更具吸引力,進而打壓風險偏好。

儘管如此,兩位經濟學家並不認為央行應該為了刺激創新或經濟供給面,而犧牲通膨目標。

他們說:「我們的研究結果並非暗示貨幣政策應該更加鴿派。大家都知道,長期透過貨幣寬鬆來刺激經濟的努力也可能無效,甚至適得其反。」他們建議,各國可在收緊貨幣條件時,使用財政工具來維持創新動能。