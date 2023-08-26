ECB拉加德：利率將維持在夠高的限制性水準 以壓制通膨

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，歐洲央行將把利率維持在需要的最高水平，並在通膨回到目標之前，將利率維持在該水平。

在周五 (25 日) 的傑克森霍爾全球央行年會上，拉加德在描述「充滿不確定性的時代」時表示，央行必須提供經濟定錨，並依據各自的職責，確保物價穩定，而對歐洲央行來說，這代表著只要有必要，將把利率設定在夠高的限制性水準，以讓通膨及時回到 2% 中期目標。

拉加德發表演說後，歐元交易穩定，兌美元匯率變化不大，歐洲債券期貨小幅走低。

這是拉加德 2019 年執掌歐洲央行以來，首次在傑克森霍爾央行會議上發表演說。她沒有為先前給出的指引做出補充，說明歐洲央行下月究竟會連續十度升息，還是按兵不動。

歐洲央行官員正在等待 9 月 14 日央行會議之前的關鍵通膨數據和新的經濟預測。雖然歐元區通膨已較去年的雙位數高峰穩步下滑，官員們仍對核心通膨保持警惕，因事實證明核心通膨仍舊頑強。

不過，經濟疲軟可能有助於壓低核心通膨，這正是歐元區目前所面臨的狀況。本周一項商業調查顯示，不只是製造業，歐元區服務業採購經理人指數 (PMI) 也陷入低迷，意味著本季歐元區經濟可能萎縮。

拉加德重申，歐洲央行未來的決定取決於通膨前景、核心物價成長動態以及貨幣政策的傳導力度。

有關歐洲央行下一步行動的辯論正加速進行。德國央行總裁 Joachim Nagel 本周於彭博電視台受訪表示，在通膨率高於 5% 的情況下，現在考慮暫停升息還太早。

拉脫維亞央行總裁 Martins Kazaks 也提出類似看法。然而，葡萄牙央行總裁 Mario Centeno 認為，隨著經濟下行風險成為現實，央行應謹慎行事。

全球經濟轉型的影響

拉加德警告，從保護主義抬頭到能源轉型，全球經濟的運行方式出現了重大轉變，這可能導致波動更大的通膨以及更持久的物價壓力。

拉加德解釋，勞動力市場正在經歷深刻變化，能源轉型創造了新的投資需求，而地緣政治分歧加劇，將導致保護主義和供應鏈限制，相較於疫情爆發前，這種新環境已為更大的物價波動奠定基礎。

她說：「現階段還不清楚這些轉變是否為永久的，但很明顯地，在許多情況下，它們的影響比我們最初預期的還要更持久。」拉加德警告，更高的投資需求與更大的供應限制，都可能引發更大的價格壓力，而且不是所有產業都能承受這些壓力。

此外，勞動力市場吃緊，現在讓勞工享有更大的議價能力，企業調整價格的速度也較以往更快，這都是加劇物價壓力的原因。

拉加德表示，雖然這些變化可能是暫時性的，但央行官員仍須對部分轉變持續更長一段時間的可能性抱持開放態度。