美銀：利率長期維持高檔 AI熱潮也難提振科技股

美國銀行策略師表示，美國科技股陷入困境，人工智慧 (AI) 帶動的熱潮將被長期高利率水平的影響所掩蓋。

以哈奈特 (Michael Hartnett) 為首的美銀策略師在周五 (25 日) 的報告中寫道：「我們認為下半年將面臨是麻煩，而不是 AI 新規則的時代。」哈奈特預計標普 500 指數將下跌 4% 至 4200 點；但表示，傑克森霍爾年度央行會議「可以扭轉 9 月的局面」。在過去 10 年中，標普 500 指數在 9 月平均下跌 1.5%。

美銀強調了流動性與科技股之間的相關性，並指出在當前升息周期中，Fed 資產負債表縮水約 3 兆美元的情況下，那斯達克綜合指數卻一直在逼近新高，這是不協調的。

那斯達克 100 指數周四 (24 日) 暴跌，因 Fed 多位官員發表鷹派講話，導致債券殖利率上升。即使是 AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 超級樂觀的銷售財測也無法阻止跌勢。

哈奈特曾正確預測去年美股暴跌，現在即使美股上半年反彈，但他仍對 2023 年持悲觀看法。以科技股為主的那斯達克指數 8 月大幅下挫，並將創下去年 12 月以來最糟單月走勢，但今年以來仍上漲 35%。那指上半年創下歷史新高，市場對 AI 提振獲利的潛力感到狂熱，但現在貨幣政策對高成長企業的影響，反而開始成為投資人更普遍關切的主題。

美國銀行引用 EPFR Global 的數據指出，在截至周三 (23 日) 的一周內，流入科技股的資金達到 23 億美元，為 10 周來最大，但周四走勢沒有反映出這些數據。美國國債連續第 28 周獲得資金流入，達到 52 億美元，為 2010 年以來持續流入最長。美國股票型基金出現資金外流 76 億美元，連續 3 周出現贖回；而歐洲股票型基金則連續第 24 周出現資金外流，達 21 億美元。新興市場股市連續第 7 周出現資金流入，達到 21 億美元。