本週操盤筆記：關注美國就業、房價與聯準會首選通膨數據

本週市場將取得有關美國通膨、就業及房價的幾項重要數據，以及拼多多 (PDD-US)、惠普 (HPQ-US)、百思買 (BBY-US)、博通 (AVGO-US) 等個股財報，歐洲央行將在週四發布 7 月會議紀要。

本週操盤筆記 (0827-0902)

1. 美國最新就業數據

本週從週二開始，將有更多美國就業數據公布，先是 7 月份職位空缺和勞動力流動率調查 (JOLTS)，這項調查主要追蹤月份的職位空缺、雇用、辭職和離職數量。預計上月空缺職位數降至 957 萬個，略低於 6 月份的 958 萬個。

週三，薪資提供商 ADP 將發布 8 月份全國就業報告，追蹤民營部門就業人數的增長。本月民營雇主可能增加 28 萬個就業崗位，低於 7 月份的 32.4 萬個。

這將為週五的八月非農就業報告奠定基礎。過去一個月美國雇主可能增加了 18 萬個就業職務，略低於 7 月份的 18.7 萬個，這將是自 2020 年 12 月減少 26.8 萬個就業職務以來的最小增幅 。

2. 房價數據

週二將有房價數據陸續更新，包括 6 月份 Case-Shiller 全國房價指數和 FHFA 房價指數。市場預計，Case-Shiller 指數追踪的價格可能在 6 月份小幅上漲，為連續第 5 個月反彈。

房價持續上漲原因在於，儘管抵押貸款利率很高，但由於強勁的需求和緊張的庫存供應，讓市場一如既往地具有競爭力。但與此同時，人們的負擔能力降低，讓許多有意購房者望而卻步。

3. 聯準會首選通膨指標

美國經濟分析局 (BEA) 本週將公布 7 月份個人消費支出 (PCE) 價格指數，預計月率上漲 0.2%，年率上漲 3.2%，較 6 月份的 3% 有所加速。

美國聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾演說時指出，首選的通膨指標仍然是核心個人消費支出價格指數，其中不包括食品和能源。這一指數在 2022 年 2 月達到 5.4% 的峰值，並於 7 月逐漸下降至 4.3%。鮑爾表示：「核心商品通膨大幅下降，尤其是耐用品，因為貨幣政策收緊和供需失調的舒解過程緩慢，正在導致通膨下降。」