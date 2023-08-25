〈美股盤後〉Fed鷹聲再起 輝達難挽狂瀾 那指挫近1.9%費半崩逾3%

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於央行年會發表演說前夕，聯準會官員「放鷹」，市場情緒烏雲密布，美債殖利率攀升，美股主指週四 (24 日) 開高走低，即便「AI 巨獸」輝達財測驚豔也難挽狂瀾，AI 概念股普遍下殺。

道瓊收跌超過 370 點，標普收黑 1.35%，費半崩超 3%。那指挫近 1.9%，終止連續第三個交易日收高。

政經消息，聯準會主席鮑爾週五將在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的央行年會上發表演說，投資人將從中剖析，尋找有關利率政策前景的線索。

素有「聯準會傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 21 日撰文稱，他推測生產率的提高和美國赤字的增加可能會讓聯準會提高「中性利率」，從而限制聯準會降息。

正當市場敏感之際，聯準會官員週四釋出鷹派訊號，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 稱，聯準會可能正處於可以保持政策利率穩定的位置，目前尚未真正看到經濟增長明顯放緩，有可能進一步升息，目前就降息時機發出明確訊號還為時尚早。

目前已轉戰學術圈的前聯準會鷹派大將布拉德 (James Bullard) 稱，美國經濟回暖可能會給通膨帶來上行壓力，妨礙我們正看到的通膨減緩，並推遲央行改變政策的計畫。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四重申，聯準會緊縮政策方面可能已經做了足夠多，在評估政策對經濟的影響時，應該將利率保持在限制性水平。

美股週四 (24 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊一片血染，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數淪陷。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.72%；Meta (META-US) 下跌 2.55%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.62%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.96%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.15%。

道瓊成分股逾半滑落。波音 (BA-US) 下跌 4.93%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 4.6%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.91%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.73%；Verizon Communications (VZ-US) 跌 0.57%。

費半成分股普遍收黑。輝達 (NVDA-US) 小漲 0.10%；美光 (MU-US) 下跌 2.30%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.39%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.70%；AMD (AMD-US) 暴跌 6.97%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.50%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.79%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.83%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.54%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週四開盤跳漲超過 7%，但隨後買盤動能不足，漲幅有所收斂，收盤僅小漲 0.1% 左右至每股 471.63 美元。

歸功於人工智慧 (AI) 的狂熱，這推動了對輝達資料中心晶片的需求激增，輝達週三盤後公布驚豔的第二季財報，而且三季營收預估將達 160 億美元，年增 170%。輝達財務長表示，公司看到了巨大的需求，預計到 2024 年都將有非常強勁的訂單。

輝達買盤動能不足，收盤僅漲 0.1% (圖片：shutterstock)

摩根大通週三重申輝達「增持」評級，將其目標價從 500 美元上調至 600 美元，對輝達 2023 至 2025 財年經調整每股純益 (EPS) 預測分別為 3.34、10.49 及 14.95 美元。

輝達競爭對手遭空軍擊潰，英特爾 (INTC-US) 大跌 4.09% 至每股 32.59 美元。AMD (AMD-US) 暴跌 6.97% 至每股 101.80 美元。高通 (QCOM-US) 走低 2.39% 至每股 108.51 美元。

AI 概念股 C3.ai (AI-US) 血崩 11.56% 至每股 28.83 美元。Palantir Technologies (PLTR-US) 重挫 7.58% 至每股 14.14 美元。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 2.62% 至每股 176.38 美元。蘋果即將自 9 月中旬發布下一代 iPhone 15 系列，外傳 iPhone 15 將具有 USB-C，USB-C 數據線將限制在 USB 2.0 的速度，僅能以與 lightening 相同的 480 Mbps 最大速率傳輸資料。

特斯拉 (TSLA-US) 挫低 2.88% 至每股 230.04 美元。特斯拉電動皮卡 Cybertruck 預訂量已超過 196 萬輛，將於今年年底開始全面生產。馬斯克近日發布內部信警示員工，在製造 Cyber​​truck 時要秉持完美主義精確製造，因為它設計的特殊性會使小缺陷明顯放大。

迪士尼 (DIS-US) 走跌 3.91% 至每股 82.47 美元，創 2014 年 10 月 17 日以來收盤新低。迪士尼正面臨一系列挑戰，主題樂園營收放緩、不利的廣告市場和 Disney+ 的訂戶數量也在下降，同時它還要努力減輕自身債務。

數據方面

美國上週初領失業金人數報 23 萬，預期 24 萬，前值 24 萬

美國上週續領失業金人數報 170.2 萬，預期 170.8 萬，前值 171.1 萬

美國 7 月耐久財訂單月率報 - 5.2%，預期 - 4.0%，前值報 4.4%

華爾街分析

花旗分析師 Scott Chronert 點評是時候給 AI 炒作調整的時間！Chronert 不認為 AI 趨勢及其對標普長期收益的影響存在風險，但他認為，輝達亮眼的財報更像是「買消息，賣事實」(Buy the rumor, sell the news) 事件。

MRB Partners 全球策略師 Phillip Colmar 認為：「這個市場的關注點非常狹隘，僅少數幾檔股票推動整個市場。如果有更好的增長背景和更高的債券殖利率，市場自然會擴大。近幾週，我們看到了其中的一些情況。」

有價值型投資大師之稱的資產管理機構 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 指出，美國仍在通往經濟衰退的道路上，他對美國經濟實現軟著陸沒有信心，更長時間的高利率最終會給市場帶來痛苦，而聯準會幾乎無力改變現狀。

Close Brothers 資產管理公司投資長 Robert Alster 說：「看看鮑爾將在一些潛在經濟數據走弱的情況下會說些什麼？他將如何傳達訊號？我們正處於政策利率峰值嗎？央行要按兵不動嗎？這是至關重要的問題。」

美國銀行分析師認為：「市場可能還沒對鮑爾可能的鷹派演說做好準備，經濟衰退預期消退使人們重新關注通膨和聯準會可能採取的緊縮政策，風險資產已經開始顯示出今年迄今更疲軟跡象。我們認為股市風險比市場定價的更大。」

Interactive Brokers 策略師 Steve Sosnick 表示：「今年迄今股市大幅上漲，債券殖利率推高，如果鷹派鮑爾引發風險資產拋售，投資人可能會被殺個措手不及。市場已擺脫約一兩個月前存在的一些徹底的自滿情緒，但他們很難規避風險。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主