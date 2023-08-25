〈財報〉Gap上季銷售額遜預期 本季估出現雙位數跌幅

美國服飾品牌 Gap(GPS-US) 周四 (24 日) 公布上季業績好壞參半，本季財測令人失望，公司警告，因消費環境存在不確定性，本季銷售額料以雙位數下滑。

Gap 周四收盤下跌 1.24% 至每股 9.53 美元，財報發布後，盤後股價一度重挫逾 5%，隨後急拉翻紅，截稿前漲 1.26%。

FY23 Q3 和全年財測 v.s. Refinitiv 預期

Q3 淨銷售額：偏低雙位數百分比 (low double-digit) 降幅 (與去年同期的 40.4 億美元相比) v.s. 年減 6.8%

全年淨銷售額：中間個位數百分比 (mid-single digit) 降幅 (與去年的 156 億美元相比)

Q2(截至 7/29) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

淨銷售額：35.5 億美元 (年減 8%) v.s. 35.7 億美元

毛利率：37.6%

Non-GAAP 每股淨利 (EPS)：0.34 美元 v.s. 0.09 美元

根據財報，Gap 上季淨銷售額較去年同期下滑 8% 至 35.5 億美元，略低於市場預期，調整後 EPS 則優於預估。

此外，上季同店銷售額較去年同期下滑 6%，降幅高於 StreetAccount 分析師預估的 4.4%。按銷售通路來看，實體銷售額年減 7%，線上銷售額年減 11%。

Gap 旗下四個品牌 (Gap、Old Navy、Banana Republic 以及 Athleta) 銷售額逐季下滑，從同店銷售額來看，又以同名品牌 Gap 降幅最大，年減幅達 14%，其次為 Banana Republic 的 11%，Old Navy 和 Athleta 分別下滑 6% 和 7%。

不過 Gap 表示，受惠於空運費用下滑與折扣減少，上季毛利率成長 3.1 個百分點至 37.6%。該公司預期，今年剩餘時間毛利率將繼續成長。