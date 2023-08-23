交易員觀望Fed主席鮑爾傑克森霍爾會議演說 10年期美債殖利率下跌

投資人在 Fed 傑克森霍爾研討會之前評估利率前景，美國國債殖利率周三 (23 日) 的曲線長端走低。

美東時間清晨 6:05，10 年期國債殖利率下跌 6.7 個基點至 4.261%，在周二 (22 日) 觸及 16 年高點後轉趨緩和。30 年期國債殖利率下跌 5.8 個基點至 4.353%。殖利率與價格成反比；1 個基點等於 0.01 個百分點。

最近 10 年期國債殖利率飆升至 2007 年 11 月以來最高水平，投資人正面臨美國經濟出人意料的韌性以及通膨持續存在的可能性，迫使 Fed 在更長時間內維持較高利率。

Fed 主席鮑爾將於周五 (25 日) 在懷俄明州舉行的為期 2 天研討會結束時發表講話，許多 Fed 官員將在此之前發表講話。

投資人將密切關注有關經濟軌跡及其對貨幣政策影響的線索，期待 Fed 在 7 月會議上的最後一次升息會是 2022 年 3 月初開始的升息周期的結束。

瑞奇蒙 Fed 行長 · 巴爾金 (Thomas Barkin) 周二語氣強硬，重申 Fed 需要捍衛 2% 的通膨目標，以維護其在公眾中的信譽。

他說，「我們有個重要武器，那就是信譽。」「2 沒有什麼神奇之處，只是將其設定為目標時，你可能就會想要實現它。」

數據方面，標普全球 8 月採購經理人指數 (PMI) 預覽數據將於美東時間周三上午 9 點 45 分公布，隨後上午 10 點公布 7 月新屋銷售數據。