分析師：左右Fed升息的人不是鮑爾 而是輝達CEO黃仁勳

分析師：左右Fed升息的人不是鮑爾 而是輝達CEO黃仁勳 （圖：REUTERS/TPG）
分析師：左右Fed升息的人不是鮑爾 而是輝達CEO黃仁勳 （圖：REUTERS/TPG）

外媒週二 (22 日) 報導，NewEdge Wealth 基金經理人 Ben Emons 指出，左右聯準會利率政策走向的人不是聯準會 (Fed) 主席鮑爾，而是美國最知名台裔創業家、輝達執行長黃仁勳。

長短天期美債殖利率週二漲跌互見，而輝達 (NVDA-US) 收盤下跌 2.8%，投資人等待輝達週三發布的財報，而聯準會主席鮑爾週五將在全球央行年會上發表談話。

Emons 週二發布報告談及人工智慧 (AI) 領軍企業輝達正展現出類似央行的力量的原因，輝達將於週三盤後公布第二季財報，它將成為 AI 資本支出的領頭羊，而 AI 資本支出可能會提高整個美國經濟的生產率。在債券市場，與 AI 相關的預期激增正在轉化為更高的實質利率，這反映了經通膨調整後的國內生產毛額 (GDP) 和生產率的增長。

Emons 稱，作為 AI 領頭羊的背後，更宏觀的意義是該公司在經濟中所扮演的角色，事實證明，它比任何人想像的都要強大。人們將 AI 與生產力聯繫起來，而生產力會帶來增長，在某種程度上，這正在影響當前利率預期。

輝達正在獲得類似美國央行的影響力 （圖：REUTERS/TPG）
輝達正在獲得類似美國央行的影響力 （圖：REUTERS/TPG）

該報告指出，輝達即將發布最新財報，以及主席鮑爾週五在全球央行年會上發表演說，這引發了越來越多的期待。聯準會升息的可能性正在逐漸上升，隨著輝達預估 EPS 每增加 1 美元，聯準會到 11 月升息的可能性就會提高，輝達正在獲得類似美國央行的影響力。

輝達預估 EPS 和聯準會升息的機率一同提高 (圖片：翻攝 marketwatch)
輝達預估 EPS 和聯準會升息的機率一同提高 (圖片：翻攝 marketwatch)

Emons 根據一張圖表指出，華爾街分析師對輝達第二季每股純益預估中值一直在上升，同時市場暗示聯準會 11 月升息的可能性也在上升。

輝達公司殖利率和 10 年期美債殖利率也一同攀升  (圖片：翻攝 marketwatch)
輝達公司殖利率和 10 年期美債殖利率也一同攀升  (圖片：翻攝 marketwatch)

輝達的公司債券 (於 2020 年發行並於 2040 年 4 月到期) 的殖利率相對於 10 年期美債殖利率一直在上升，因為美國繪圖晶片巨擘對經濟產生了更廣泛的影響。

有「股壇教父」之稱的華頓商學院教授席格爾 (Jeremy Siegel) 指出，實質利率追蹤經濟實際增長。生產率的提高和經濟增長的強勁，意味著聯準會將無法任意大幅降息。

分析師預測，鮑爾週五將提到所謂的中性實質利率 (指不會刺激或抑制經濟成長的利率水位)，即經通膨調整後的利率水平，當經濟全速運轉、物價上漲穩定時，中性利率應該是更高，因此來證明美國利率長期保持在較高水平是合理的。

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