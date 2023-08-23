分析師：左右Fed升息的人不是鮑爾 而是輝達CEO黃仁勳

外媒週二 (22 日) 報導，NewEdge Wealth 基金經理人 Ben Emons 指出，左右聯準會利率政策走向的人不是聯準會 (Fed) 主席鮑爾，而是美國最知名台裔創業家、輝達執行長黃仁勳。

長短天期美債殖利率週二漲跌互見，而輝達 (NVDA-US) 收盤下跌 2.8%，投資人等待輝達週三發布的財報，而聯準會主席鮑爾週五將在全球央行年會上發表談話。

Emons 週二發布報告談及人工智慧 (AI) 領軍企業輝達正展現出類似央行的力量的原因，輝達將於週三盤後公布第二季財報，它將成為 AI 資本支出的領頭羊，而 AI 資本支出可能會提高整個美國經濟的生產率。在債券市場，與 AI 相關的預期激增正在轉化為更高的實質利率，這反映了經通膨調整後的國內生產毛額 (GDP) 和生產率的增長。

Emons 稱，作為 AI 領頭羊的背後，更宏觀的意義是該公司在經濟中所扮演的角色，事實證明，它比任何人想像的都要強大。人們將 AI 與生產力聯繫起來，而生產力會帶來增長，在某種程度上，這正在影響當前利率預期。

輝達正在獲得類似美國央行的影響力 （圖：REUTERS/TPG）

該報告指出，輝達即將發布最新財報，以及主席鮑爾週五在全球央行年會上發表演說，這引發了越來越多的期待。聯準會升息的可能性正在逐漸上升，隨著輝達預估 EPS 每增加 1 美元，聯準會到 11 月升息的可能性就會提高，輝達正在獲得類似美國央行的影響力。

輝達預估 EPS 和聯準會升息的機率一同提高 (圖片：翻攝 marketwatch)

Emons 根據一張圖表指出，華爾街分析師對輝達第二季每股純益預估中值一直在上升，同時市場暗示聯準會 11 月升息的可能性也在上升。

輝達公司殖利率和 10 年期美債殖利率也一同攀升 (圖片：翻攝 marketwatch)

輝達的公司債券 (於 2020 年發行並於 2040 年 4 月到期) 的殖利率相對於 10 年期美債殖利率一直在上升，因為美國繪圖晶片巨擘對經濟產生了更廣泛的影響。

有「股壇教父」之稱的華頓商學院教授席格爾 (Jeremy Siegel) 指出，實質利率追蹤經濟實際增長。生產率的提高和經濟增長的強勁，意味著聯準會將無法任意大幅降息。

分析師預測，鮑爾週五將提到所謂的中性實質利率 (指不會刺激或抑制經濟成長的利率水位)，即經通膨調整後的利率水平，當經濟全速運轉、物價上漲穩定時，中性利率應該是更高，因此來證明美國利率長期保持在較高水平是合理的。