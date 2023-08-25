萬事達卡與幣安分手 「幣安卡」合作告終

萬事達卡發言人周四 (24 日) 透過電子郵件表示，其與加密貨幣交易平台幣安 (Binance) 將於 9 月 22 日結束在阿根廷、巴西、哥倫比亞和巴林四個國家合作發行的「幣安卡」(Binance Card)方案。該卡能讓上述四個國家用戶使用使用加密貨幣購物和支付帳單。

萬事達卡發言人表示與幣安結束合作並不會影響其與其他加密貨幣合作關係，其官網仍有列出與 Gemini 等加密貨幣交易所的合作，不過該名發言人拒絕對合作結束原因或是誰做出的決定置評。

對此，幣安並未立即回覆置評請求。該交易所僅在社群媒體 X(原推特) 上發文表示「幣安卡」不再像拉丁美洲和中東用戶開放。

報導指出，幣安目前正面臨法律和監管方面的挑戰。今年 6 月美國證券交易委員會 (SEC) 控告幣安及其執行長趙長鵬涉嫌證券詐欺，但幣安表示將極力辯護。

另外，萬事達卡的加密貨幣與區塊鏈主管 Raj Dhamodharan 曾在四月透露，公司正在尋求與加密貨幣公司建立更多合作夥伴關係。但他拒絕評論幣安，並表示任何卡片的合作計畫都會經過充分盡責調查並持續受到監管。

截稿前，Mastercard(MA-US) 周四盤中股價下跌 0.37%，每股暫報 399.57 美元；幣安幣 (BNB)24 小時內上漲 0.3%，報 217.59 美元。