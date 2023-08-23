Fed傳聲筒：聯準會抗通膨最後一哩路 可能採取三大政策路徑

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週二 (22 日) 撰文指出，聯準會 (Fed) 正走向對抗通膨的最後一哩路，未來利率政策可能有三個走向，但這就像通膨數據一樣，依舊充滿著變數。

全球央行年會將於 24 日起登場，外界聚焦在美國聯準會主席鮑爾週五發表的演說，各國央行總裁們可能會討論重點是如何完成對抗通膨的任務。聯準會主席鮑爾將於週五發表演說。

Timiraos 指出，聯準會自去年 3 月以來啟動四十年來最激進的升息循環，已將美國通膨率已從 9.1% 降至 3.2%，但這個好消息給聯準會提出了一個新的棘手問題，即聯準會的緊縮政策應有多大的力道才能達到 2% 的通膨率，而這可能對消費者、市場和經濟具有巨大且潛在的痛苦影響。

Fed 傳聲筒：聯準會抗通膨最後一哩路 可能採取三大政策路徑 (圖：REUTERS/TPG)

Timiraos 撰文提到，目前聯準會的未來利率政策可能有三個走向，第一個是聯準會員可能會嘗試升息並在經濟疲軟時緩慢降息的方式，快速達到 2% 的通膨目標，如在明年年底之前這麼做，不過，Timiraos 指出，這將帶來經濟更嚴重衰退的風險，並可能扼殺實現經濟軟著陸的可能性。

第二個可能是聯準會對通膨持續放緩感到滿意，將會把利率維持在當前高位，並考慮在明年晚些時候開始降息，這樣聯準會達到其通膨目標的時間大約要花費 3 年。

若聯準會擔憂降低通膨至 2% 的代價過大，第三種可能性是，聯準會官員或許會接受 3% 左右的通膨率作為新目標。但聯準會主席鮑爾和其他官員都曾表態，改變既定的目標通膨率是不可行的。

Timiraos 於文章中寫道，經濟學家和政客已就聯準會如何應對下一階段的爭論已經很激烈，當前主要分為三大派。一派主張聯準會應持續緊縮政策，將通膨率迅速降至 2%，即使這會導致經濟衰退，但也不願樂見聯準會信譽受損。

另一派認為，聯準會可以學習前聯準會主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 的做法，更加從容地實現 2% 的目標，這種方法將更好地平衡聯準會維持低而穩定的通膨與充分就業的雙重使命。

第三大派認為，聯準會應該簡單地宣布 3% 作為新的通膨目標，避免未來 2 年內可能迎來失業率大幅上升的硬著陸代價，這讓聯準會有更大的空間透過降息來應對經濟衰退時期。

Timiraos 稱，當前民主黨員歡迎聯準會提高通膨目標，因為他們擔心失業率上升或經濟衰退將威脅拜登連任。不過，很多現任和前任官員認為，改變通膨目標將是一個大錯誤，就連鮑爾都曾表態拒絕更改通膨目標。

聯準會正接近升息的最後一哩路，未來決策路徑仍充滿變數

Timiraos 提到，聯準會正接近升息循環三階段的最後階段，在第一階段，即 2022 年，聯準會以 2 碼或 3 碼的規模迅速升息，而今年年初，聯準會走入第二階段，放緩升息的速度，以找到一個既能抑制需求又不會造成不必要的經濟疲軟的利率水平，如今聯準會處於第三階段，焦點轉向經通膨調整後的利率或實質利率，這意味著，即使維持基準利率穩定，由於通膨已經下降，其效果也將如升息一樣。



鮑爾在 7 月份表示，在通膨率達到 2% 之前，就會停止升息，並且在通膨達到 2% 之前，就會開始削減開支，這將取決於聯準會對通膨實際降至 2% 目標的信心有多大，若經濟沒有嚴重放緩，聯準會在年後之前不太可能考慮降息。

大多數聯準會官員預計明年將降息 4 碼，核心通膨率到明年年底將降至 2.6%，仍高於目標，大多數官員預計到 2025 年底通膨率將達到 2%。

Timiraos 稱，這些預測可能過於樂觀，前聯準會經濟學家 Riccardo Trezzi 重新建立的主力通膨預測模型顯示，美國 2025 年的核心通膨率可能仍然高達 2.7%。這意味著，當前聯準會政策走向，以及通膨數據變化仍舊充滿變數。