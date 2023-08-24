供應增加 需求強勁 美國8月汽車銷售量將上升

產業顧問組織周四 (24 日) 發布的報告顯示，由於供應改善和個人交通需求強勁，美國 8 月新車銷量預計將成長。

J.D. Power 和 GlobalData 的聯合報告顯示，8 月美國新車銷量、包括零售和非零售在內，預計將達到 135 萬 4600 輛，同比增加 15.4%。

J.D. Power 數據和分析部門總裁金恩 (Thomas King) 表示：「零售商在車輛實際到達經銷店之前繼續銷售車輛。然而，隨著庫存水平增加，更多購物者現在能從經銷商處購買車輛。」

8 月零售庫存可能比去年同期增加 48.4%。然而，庫存堆積可能會導致經銷商利潤下降；在此之外，經銷商也面臨利率上升的壓力。

報告指出，預計消費者在新車上的支出為 478 億美元，為 8 月有記錄以來最高水平，比去年成長 10.5%。

然而，新車交易價格可能會比去年同期下降 1.2%，因為小型車市場的銷量增加，而這些市場本身的交易價格較低。

報告表示，隨著供應鏈的持續改善，2023 年全球銷量預計將達到 8680 萬輛；之前預計為 8640 萬輛。

金恩說，「9 月主要關注點將是任何可能阻礙生產的汽車製造商潛在停工。生產中斷可能會造成市場更加不對稱，並有可能延長目前總體供應緊張的局面。」

預估 2024 年全球輕型汽車銷量為 9020 萬輛。