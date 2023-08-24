美上周初領失業金人數降至23萬 寫3周新低

美國勞工部周四（24 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23 萬人，低於市場預期的與修正後前值的 24 萬人，寫 3 周以來新低；上周續領失業金人數報 170.2 萬人，低於市場預期的 170.7 萬人和修正後前值 171.1 萬人。數據表明儘管就業增長放緩，但就業市場依然吃緊。

截至 8 月 19 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23 萬人，低於市場預期的 24 萬人，較上周修正後的 24 萬人減少 1 萬人，4 周移動平均值報 23.67 萬人。

截至 8 月 12 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 170.2 萬人，較上周修正後的 171.1 萬人減少 9,000 人，低市場預期的 170.8 萬人，4 周移動平均值報 169.72 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

整體來看，就業市場依然強勁並正在支撐經濟的新動能。企業雇主仍在以健康的速度招聘，今年早些時候成為新聞頭條的裁員浪潮似乎正在減弱。

面對美國聯準會 (Fed) 自 2022 年 3 月以來的大幅升息，勞動力市場繼續超出市場預期，因為雇主在新冠疫情大流行期間難以找到勞動力後一直在召聘工人。就業市場的強勁表現和通貨膨脹的消退，正激起美國經濟可能避免衰退的樂觀情緒。

值得注意的是，美國勞工部日前公布數據顯示，截至今年 3 月過去一年的就業人數可能向下修正 30.6 萬人，幅度略低一些經濟學家預期，也反映出就業市場不如先前數據顯示那樣強勁。