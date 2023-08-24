〈美股早盤〉輝達亮眼財報提振市場情緒 那指、標普500指數走高

輝達的井噴式財報加上人工智慧 (AI) 類股的狂熱，提振主要科技股與成長股股價，投資人風險胃納也顯著改善，美股主要指數周四 (24 日) 漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數上漲 130 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數跌 0.03%。

輝達的井噴式財報，加上人工智慧 (AI) 類股的狂熱，讓本周股市普遍上漲，投資人風險胃納顯著改善。儘管美債殖利率攀升的擔憂在上周主導市場走向，但現在大型科技股重新成為關注焦點，投資人期待它們的財報能否替過去一個月一直停滯不前的美股提供動力。

倫敦 Equiti Capital 首席宏觀經濟學家 Stuart Cole 表示：「輝達的業績已經表明，儘管其他地方正在發生什麼，但對 AI 技術的需求仍然強勁。雖然美股仍有可能再次走軟，但像輝達這樣的 AI 相關股票以及可能更普遍的科技股，都被視為美股的避風港。」

緊接著下一個焦點是即將在傑克森霍爾召開的全球央行年會，Fed 主席鮑爾將於周五 (25 日) 發表講話。

經濟數據方面，美國勞工部公布最新數據顯示，上周初領失業金人數報 23 萬人，遠低市場預期和修正後前值 24 萬人，為 3 周以來新低，透露就業市場依然健康。另外美國上周續領失業金人數報 170.2 萬人，低於預期的 170.8 萬，修正後前值為 171.1 萬人。

另外，美國勞工部昨日公布數據顯示，截至今年 3 月過去一年的就業人數可能向下修正 30.6 萬人，幅度略低一些經濟學家預期，也反映出就業市場不如先前數據顯示那樣強勁。

與此同時，美國商務部同日公布的數據顯示，7 月耐久財訂單月率初值下降 5.2%，降幅超過預期的下降 4%，前值由成長 4.6% 下修至 4.4%。

扣除波動較大的運輸類別的耐用品訂單月率初值上漲 0.5%，高於預期的 0.2%，前值由成長 0.5% 下修至 0.2%。原因是非國防飛機訂單 7 月成長大幅下跌約 70%。與此同時，國防飛機訂單月率也有所下降。

截至台北時間周四（24 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 3.31%，至每股 486.74 美元

輝達盤前大漲逾 8%，股價突破每股 500 美元創新高。輝達第二季營收 135.1 億美元，年增翻倍，較分析師預期高 22%；淨利報 61.9 億美元，年增 843%；非美國通用會計準則（non-GAAP）稀釋後每股獲利為 2.70 美元，年增 429%，高於預期的 2.08 美元。

AI 晶片所在業務資料中心營收年增翻倍，較預期高近 30%，續創收入新高；遊戲業務年增 22%、重返成長。預估第三季營收在 160 億美元正負 2% 區間，年增 170%，較預期高 28%。另外公司董事會批准新增回購股票 250 億美元的計畫。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.52%，至每股 233.25 美元

據媒體報導，特斯拉在 3 月份實現單周 5000 輛的產量目標後，於 7 月和 8 月將其德國工廠的生產目標降至單周 4,350 輛，並計畫進一步削減。今年 3 月下旬，特斯拉在社群媒體平台 X（前身為推特）上宣布，其位於德國的工廠達成了單周 5000 輛汽車的生產目標，比原定計劃大大提前。然而，消息人士透露，特斯拉德國工廠僅僅實現一次周產量達到 5,000 輛汽車，自那以來的平均產量要低得多。消息人士透露，特斯拉內部目標已進一步下調至每天 750 輛，這相當於每周不到 4,000 輛。

WeWork(WE-US) 早盤下跌 4.258%，至每股 0.116 美元

據知情人士透露，共享辦公巨擘 WeWork 正在召集顧問幫助其進行重組，目前該公司正面臨沉重的債務負擔和糟糕的財務業績。知情人士稱，該公司聘請了房地產諮詢公司 Hilco Global、 Alvarez & Marsal 和凱易國際律師事務所（Kirkland & Ellis）就其接下來的選擇提供建議。其中一位知情人士說，該公司正在尋求避免根據破產法第 11 章申請破產，並在法庭外重組債務。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23 萬，預期 24 萬，前值 24 萬

美國上周續領失業金人數報 170.2 萬，預期 170.8 萬，前值 171.1 萬

美國 7 月耐久財訂單月率報 - 5.2%，預期 - 4.0%，前值報 4.4%

華爾街分析：

德銀私人銀行亞太投資長 Stefanie Holtze-Jen 表示，她尚未加入美國經濟「軟著陸」觀點的陣營，稱對於經濟會短暫小幅衰退的預期仍未改變，預估美國經濟可能會出現連續兩季、小幅度的負增長。

對於美債殖利率接下來的走向，她表示，希望周五 Fed 主席鮑爾能給市場一些線索，認為 Fed 可能還會再升息一次，但現在整體的辯論已經轉向利率會在高位維持多久的問題，預料 Fed 明年第二季前不會降息。