〈財報〉美折扣店Dollar Tree全年獲利預測黯淡 盤前跌逾6%

美國折扣零售商店 Dollar Tree 周四 (24 日) 美股盤前公布第二季財報，儘管營收較去年同期大幅下滑，但仍超出華爾街分析師預期，不過成本上升且消費者支出轉向利潤較低的消費品，全年獲利預測遠低分析師預期。

截稿前，受悲觀財測影響，Dollar Tree(DLTR-US) 周四盤前股價下跌 6.48%，每股暫報 133.00 美元。

Dollar Tree 預估第三季 (本季) 營收介在 73 億至 75 億美元區間、每股獲利為 0.94 至 1.04 美元之間，而 FactSet 預估營收為 73 億美元、每股獲利為 1.27 美元。

全年來看，Dollar Tree 估營收介在 306 億至 309 億美元之間，而 FactSet 預期為 304 億美元；每股獲利估在 5.78 至 6.08 美元，自先前預估的 5.73 美元至 6.13 美元之間下修，而 FactSet 預期為 6.03 美元。

對於未來財測預估，Dollar Tree 財務長 Jeff Davis 在聲明中表示，下修獲利逾其主因是反映當前經營環境與風險平衡，同時也考慮到銷售組合變化、不利的萎縮趨勢、柴油價格上漲、海運運費增加的節約以及銷售改善等因素。

財報顯示，Dollar Tree 第二季營收報 73.25 億美元，高於 FactSet 分析師預估的 71.82 億美元，也優於去年同期的 67.69 億美元；淨利報 2.004 億美元，合每股獲利 0.91 美元，低於去年同期的 3.599 億美元或每股獲利 1.61 美元；經調整後每股獲利報 0.91 美元，高 FactSet 預估的 0.87 美元；同店銷售成長 7.8%，高於 FactSet 分析師預估的 4.8%。

Dollar Tree 第二季毛利率下降 220 個基點至 29.2%。有分析指出，來自低收入和中等收入的群體的消費者對價格越來越敏感，因為這些族群感受到從食品雜貨到耐用消費品等各種商品成本穩步上升的壓力，因此更青睞廉價的消費品 (利潤較低) 而非必需品。

另外，Dollar Tree 第二季的費用支出占總營收的比例從去年同期的 24% 升至 25.3%，主因是勞動力薪資成長和不合時宜的高溫導致公用事業成本增加。

值得注意的是，美國許多零售商將上季財報縮水的原因歸咎於竊盜事件，先前目標百貨 (TGT-US)、沃爾瑪(WMT-US)、勞式(LOW-US)、Dick’s Sporting Goods Inc.(DKS-US) 和 Foot Locker Inc.(FL-US)都強調竊盜事件對其業務的影響，並聲稱導致他們每年損失數十億美元。

