〈財報〉輝達上季營收創新高、獲利暴增 本季財測樂觀 盤後勁揚8%

受人工智慧 (AI) 晶片需求驅動，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (23 日) 盤後公布上季營收較去年同期翻倍，並創下紀錄新高，獲利方面也取得亮眼表現，且本季財測樂觀，激勵盤後股價勁揚 8%。

FY24 Q3 財測 v.s. Refinitiv 預期

營收：約 160 億美元 (年增 170%) v.s. 126.1 億美元

調整後毛利率：約 72.5%

輝達執行長黃仁勳透過聲明表示：「一個新的運算時代已經展開，世界各地的公司正在從通用型 AI 轉向加速運算和生成式 AI。」

遠優預期的業績和財測指引，激勵輝達盤後大漲 8%，截稿前漲幅擴大至 9.6%，股價衝破 510 美元。該股周三收漲 3.17% 至每股 471.16 美元。在財報發布之前，輝達今年累計漲幅就已達到兩倍多，是標普 500 指數成分股當中表現最好的公司。

Q2 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：135.1 億美元 (年增 101%) v.s. 112.2 億美元

毛利率：71.2%(去年同期為 45.9%)

調整後淨利：67.4 億美元 (年增 422%)

調整後每股淨利 (EPS)：2.70 美元 (年增 429%) v.s. 2.09 美元

財報顯示，上季營收為 135.1 億美元，季增 88%，年增 101%，創下紀錄新高。調整後淨利為 67.4 億美元。調整後 EPS 為 2.70 美元，較去年同期暴增逾四倍，毛利率也大幅成長。

第二季強勁的銷售和財測指引，凸顯輝達在生成式 AI 領域的核心地位。企業在構建並運行 ChatGPT 等 AI 應用上需要輝達的 A100 和 H100 晶片，而且這些晶片銷量非常好。

業務收入 v.s. StreetAccount 預期

資料中心：103.2 億美元 (年增 171%) v.s. 80.3 億美元

遊戲：24.9 億美元 (年增 22%) v.s. 23.8 億美元

專業視覺化：3.79 億美元 (年減 24%)

車用：2.53 億美元 (年增 15%)

按各事業來看，輝達上季業績主要是由資料中心業務所驅動，收入為 103.2 億美元，年增 171%，創紀錄新高。目前規模仍較小的遊戲業務也實現成長，收入達 24.9 億美元，年增 22%。

財報之外，輝達並宣布董事會已授權進行 250 億美元的庫藏股計畫。該公司上季回購價值 32.8 億美元的自家股票。