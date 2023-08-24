輝達財報全面制霸 分析師：網路榮景再現

輝達 (NVDA-US) 周三 (23 日) 發布截至 7 月 30 日的 2024 財年第 2 財季財報，不僅營收創歷史新高，第 3 財季的業績財測也高於分析師預期。

得益於其人工智慧 (AI) 處理器的強勁需求，輝達第 2 財季營收 135.1 億美元，較上季成長 88%，較上年同期成長 101%。強勁的營收漲幅也顯示，谷歌 (GOOGL-US)、Meta (META-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等輝達的主要客戶正在增加 AI 方面的開支。

同時，輝達還預計該公司第 3 財季營收將達到 160 億美元，遠高於投行 Bernstein 分析師預期的 113. 5 億美元。

投行 Wedbush Securities 分析師對此表示，輝達的業績本身給人留下印象深刻，但更重要的是，它對「AI 淘金熱」(AI Gold Rush) 有著更大的影響。

Wedbush Securities 認為，輝達的強勁業績證明，AI 開支會繼續增加，並可避免 2000 年左右的「網路泡沫破滅」式崩盤。

權威調研機構 IDC 預計，從 2022 年到 2026 年，AI 開支將以平均每年 27% 的速度成長。

Wedbush Securities 分析師在最新報告中表示：「這次的 AI 浪潮，與我們自 1995 年互聯網問世以來所見過的任何潮流都不同，其影響才剛剛開始波及整個消費者和企業格局。」

Wedbush Securities 之前也曾表示，當前的生成式 AI 熱潮並不是炒作，並將其稱為「正在上演的第四次工業革命」。

Wedbush Securities 總經理兼資深分析師艾夫斯 (Dan Ives) 當時指出：「這是科技的真正命革，將改變未來 20 年至 30 年的科技領域。這才剛剛開始，即使許多人仍持懷疑態度。」

舊金山 Fed 資深經濟學家多姆斯 (Mark Doms) 曾在報告中指出，從 1995 年到 2000 年，IT 產業的年均成長率為 24%。但在 2001 年和 2002 年，該成長率急劇下降。