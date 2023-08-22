高盛看多美股 大摩堅持看空 關鍵就在軟著陸

美股連跌 3 周後，兩位華爾街頂級策略師對美股前景看法不一，針對美國經濟能否避免衰退的爭論愈演愈烈。

高盛認為如果經濟繼續保持軟著陸的軌道，投資人還有進一步增加曝險部位的空間，並預計標普 500 指數今年將收於 4700 點，比目前水平高出約 8%。

但摩根士丹利認為投資人對軟著陸過於樂觀；通膨降溫削弱了美國企業漲價的能力；如果消費者需求減弱，這種情況在今年內會變得更糟。

以柯斯汀 (David Kostin) 為首的高盛策略師在上周報告中指出，沒有理由為本月的疲弱表現感到擔憂，「美股投資人還有進一步增加股票部位的空間。如果美國經濟繼續走在軟著陸的道路上，我們認為，近期股票的下跌將是短暫的。」

首先，高盛指出，回購的重新開啟將在未來幾周提振對股票的需求。雖然預計秋季將出現大量股票發行，可能抵消這股影響，但上行空間依然存在。該行的回購部門報告指出，95% 的標普 500 指數成分股已經退出回購限制期，8 月至今的回購執行情況比 2023 年同期平均水平高出約 40%。

其次，高盛仍認為散戶有重返市場的潛力。策略師們表示，隨著美國個人投資者協會 (AAII) 備受關注的「牛熊價差」(bull-bear spread) 指標逐漸走高，短線交易員可能會變得更加看漲。

高盛表示：「美國金融業監管局 (FINRA) 的數據顯示，今年前 7 個月保證金餘額每個月都有所增加，按美股市值計算，目前處於 2022 年 2 月以來最高水平。更高水平的保證金債務意味著散戶員有能力購買更多股票。」

最後，高盛指出，隨著市場狀況改善，對沖基金和共同基金可能會增加股票部位。對沖基金的淨槓桿率低於 5 年平均水平，如果軟著陸的前景變得更加明朗，這可能意味著基金的投資組合中會增加更多股票。

站在反方的美股堅定空頭、摩根士丹利策略師威爾森 (Michael Wilson) 則表示，如果投資人開始「質疑經濟韌性能否持續」，市場信心可能會進一步減弱。他表示，投資人現在對軟著陸過於樂觀。通膨降溫削弱了美國企業提高價格的能力，如果消費者需求減弱，這種情況在今年內會變得更糟。

他在另外一份報告中寫道，「持平而論，就軟著陸結果和與之相關的定價能力反彈而言，我們還不知道答案為何。我們認為，如果基本面如預期的那樣惡化，而市場沒有惡化，那麼市場的『避險』傾向可能會持續到秋冬。