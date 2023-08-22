〈財報〉梅西百貨Q2毛利率下滑 維持消費者支出疲軟預期 盤前股價跌逾6%

高檔連鎖百貨公司梅西百貨 (Macy"s) 周二 (22 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管營收和獲利均超過市場預期，但維持全年財測不變，因該公司預估消費者支出將繼續承壓。另外受清倉降價影響，該公司上季毛利率下滑。

截稿前，梅西百貨 (M-US) 盤前股價下跌 6.65%，每股暫報 13.75 美元。

梅西百貨表示，有鑑於持續的宏觀經濟壓力以及這些壓力何時會減輕的不確定性，未來將繼續對消費者採取謹慎態度。該公司重申今年全年銷售預期介在 228 億至 232 億美元之間，經調整後全年每股獲利估 2.7 至 3.2 美元之間。

分析指出，梅西百貨和目標百貨 (TGT-US)、Coach 母公司 Tapestry(TPR-US) 面臨相同處境，由於通膨加劇、中產階級消費者減少在服裝和精品方面的支出，導致需求下降。

財報顯示，梅西百貨第二季 (截至 7/29) 總營收報 52.8 億美元，略高於華爾街接分析師平均預估的 52.6 億美元；淨損 2,200 萬美元，合每股虧損 0.8 美元，而去年同期淨利報 2.75 億美元或每股獲利 0.99 美元；經調整後淨利報 7,100 萬美元，合每股獲利 0.26 美元，高於分析師預估的 0.13 美元。

值得注意的是，梅西百貨第二季毛利率從去年同期的 38.9% 下滑至 38.1%，主因是該公司在第二季一直在清倉降價處裡庫存。梅西百貨執行長 Jeff Gennette 表示，為了清除季節性產品促銷活動如火如荼進行，而未來經濟前景仍不明朗。

另外，該公司第二季同店銷售按自有品牌價格計算下降 9.2%，其下高檔品牌 Bloomingdale "s 同店銷售下滑 2.7%、不過 Bluemercury 成長 5.8%。該公司表示，包括運動服、休閒服和睡衣在內的品牌類在梅西百貨仍面臨挑戰。

雖然財報表現憂喜參半，但梅西百貨周二表示今年秋季將在美國東北部和西部開展四家小型門市。不過這些舉措的成果可能需要一段時間才能實現，因為該公司正在應對經濟逆風，例如學貸減免結束以及從傳統百貨商店購物的更廣泛文化轉變。