美7月零售銷售月增0.7%遠超預期 淡化經濟衰退

美國商務部周二 (15 日) 公布數據顯示，7 月零售銷售月增 0.7%，遠超市場預期的 0.4% 和上修後前值 0.3%，創 6 個月來最大增幅。該月零售銷售加速原因是美國民眾增家線上購物和外出用餐，這也暗示美國經濟在第三季之初持續擴張，有望避免衰退。

美國 7 月零售銷售月增 0.7%，遠超預期。(圖：ZeroHedge)

零售銷售約占全部消費支出的三分之一，通常被視為美國經濟的風向球之一。然而，7 月強勁的成長速度表明美國經濟穩健，可能會讓美國聯準會 (Fed) 在更長時間內保持高利率。

其他數據方面，扣除汽車外零售銷售月增 1%，預期 0.4%，前值 0.2%；扣除汽車和天然氣外零售銷售月增 1%，預期 0.4%，前值 0.3%；用於計算國內生產毛額 (GDP) 的控制組零售銷售 (剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務) 月增 1%，預期 0.5%，前值 0.6%，為今年初以來最大增幅。

計算 GDP 的 7 月控制組零售銷售超預期成長 1%。(圖：ZeroHedge)

數據還顯示，今年 5-7 月流受銷售總額比去年同期成長 2.3%。從數據細項來看，非商店零售比去年同期成長 10.3%，而食品服務和酒吧銷售較去年同期成長 11.9%。

值得注意的是，餐飲業零售的有利成長是美國經濟的好兆頭。一般來說，當美國消費者工作穩定、對經濟信心充足時，餐飲業銷售就會上升，反之就會下降。

另外，美國 7 月線上零售商的銷售勁升 1.9%，為連續兩個月大幅成長。在 7 月中旬的 Prime Day 購物節活動中，亞馬遜在第一天就創下有史以來最強勁的單日銷售紀錄。在過去一年內，美國線上銷售額累積成長 10.3%。

亞馬遜 PrimeDay 網購熱潮推動 7 月零售銷售成長。(圖：ZeroHedge)

儘管美國消費者目前仍受高通膨的困擾，但由於薪資成長強勁，經通膨調整後的實質收入實際上一直在提高，部分抵消高通膨帶來的負面影響。因此，Fed 升息對消費支出抑制有限。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Jennifer Lee 表示，強勁的零售數據可能會促使 Fed 保持高利率，永遠不要低估美國消費者。而 7 月份的情況印證了這一點，目前 Fed 所處的局面變得有些複雜了。