美銀：衰退擔憂消退 高利率恐再度成美股逆風因素

美國銀行在一份報告中表示，儘管市場投資人普遍預期最早聯準會 (Fed) 將在明年第一季放寬貨幣政策，但高利率仍可能會再次對美股造成威脅。

今年美股持續大幅上漲，投資人似乎對 Fed 自 80 年代以來最激進的緊縮行動不以為然。標普 500 指數今年迄今已上漲近 18%，受人工智慧 (AI) 崛起、衰退可能性下降所推動，標普 500 指數走高。

該報告警告，美國利率已經接近去年高點，恐對美股造成折價風險。殖利率上升是去年導致美股大跌的主因，但今年市場對殖利率的敏感度似乎有所減弱。數據顯示，標普 500 指數與美國 10 年期公債殖利率之間的關聯性已經跌至 23 年以來的新低。

美銀上周不再預期 2023 年將陷入經濟衰退，理由是經濟成長穩健，失業率接近歷史新低。不過，美銀警告，對經濟衰退擔憂的消退，可能最終會讓高利率重新成為投資人擔憂的首要問題。

「如果經濟衰退的擔憂持續消退，對通膨或 Fed 比預期更加鷹派的疑慮再起，那麼升息就有可能再次成為股市的阻力。」美銀分析師說道。

曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 說：「在如今史上最高估值、不利的內部因素和過度擴張等情況下，我們對市場回報 / 風險的估計，從短期、中期、週期，甚至 10-12 年來看，都處於我們定義的最負面的極端。是的，在我看來，這是一個泡沫，最終將以淚水告終。」

標普 500 指數自 2008 年金融危機以來的漲幅已超過 400%。 根據 macrotrends.net 的數據，該指數的本益比已從去年接近 19 的低點攀升約 26。