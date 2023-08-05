繼美銀後 摩根大通也收回衰退預估、上修美國經濟成長預測 

收回美國經濟衰退預測的華爾街大型銀行又多一個，摩根大通首席經濟學家 Michael Feroli 周五 (4 日) 表示，該行不再認為美國今年會步入衰退，並已上修經濟成長預測，認為美國經濟正以「健康的步調」擴張。

Feroli 把美國國內生產毛額 (GDP) 季增年率的預估值，從原本的 0.5% 提高到 2.5%。他說：「從這樣的成長來看，我們不再如先前預測的，即不再認為美國經濟最快明年初陷入溫和萎縮。」

Feroli 表示，雖然明年的經濟衰退風險仍居高不下，但他預測美國仍能交出溫和、儘管低於以往水準的成長表現。

本周稍早，美國銀行 (BofA) 策略師就曾表示，他們不再預測美國 2024 年將步入衰退，同時已經上修對今年的經濟成長預測。

摩根大通的 Feroli 點出幾個改變看法的因素，包括舉債上限相對快速達成協議，以及今年 3 月區域銀行危機時，監管機關給予的銀行存款保證，這些都「快速減少不同類型金融危機風險爆發的機率」，雖然也衍生出銀行收緊信貸的慢性問題。

Feroli 還注意到勞動力供給增加、第 2 季生產力數據顯露的供應面情勢改善，以及股市希望從人工智慧 (AI) 應用熱潮中，更進一步提升生產力。

對 Feroli 來說，雖然經濟衰退不再是他預測會發生的基本情境，但他警告，如果 Fed 升息任務還沒結束，仍有可能引發衰退。

他還警告，可能不需要有太大幅度的通膨意外升溫，就會促使 Fed 一如 6 月點陣圖預測的那樣，推進額外升息。美國將在下周三公布 7 月消費者物價指數 (CPI)。