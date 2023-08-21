關於中國股市 新華社發文！

中共中央政治局在 7 月 24 日舉行會議，明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，證監會有關負責人在上周五（18 日）明確落實這一重要決策部署的一攬子政策措施，回應市場關注熱點。

穩定資本市場預期對維護經濟社會大局穩定具重要意義

據《新華社》報導，證監會有關負責人表示，中共中央政治局釋出明確信號：穩定資本市場預期對維護經濟社會大局穩定具重要意義。

「資本市場與經濟關聯度高，素有經濟晴雨表之稱，對各方的預期和信心影響較大。」滙添富基金總經理張暉說，穩定、活躍的資本市場，有利於投資人和社會更好建立對經濟發展的信心和預期。同時，投融資良性循環的資本市場，不僅有助於經濟高品質發展，更是擴內需、促消費的高效途徑。

一攬子政策打出「組合拳」 向市場傳遞信心

易方達基金總經理劉曉豔認為，此次證監會發布的一系列政策舉措在引入中長期資金、回報投資人、提高交易便利性等問題上打出「組合拳」，將有效提升市場活力、效率和吸引力，穩定市場預期與投資人信心，更好發揮資本市場資源配置、價格發現、風險管理功能，實現與實體經濟良性互動。

廣發證券董事長林傳輝也表示，政府持續落實各項政策，政策效果將逐步顯現，有望提升投資人的獲得感，穩定對未來的預期，增強在資本市場配置更多資產的動力。

「活躍資本市場 提振投資者信心」需要強大合力

「活躍資本市場，提振投資者信心」是一項系統工程，涉及方方面面，需要強大合力。

證監會有關負責人表示，近期證監會加大跨部委溝通協調，抓緊研究推動若干重要舉措。比如，推動調整上市公司股權激勵個人所得稅納稅時點等資本市場相關稅收安排；推動建立健全保險資金等權益投資長周期考核機制，促進其增強權益類投資力道；引導和支持銀行理財資金積極入市。

「我們將統籌做好活躍市場與防範風險、加強監管各項工作，會同有關方面穩妥防範處置城投債券、房地產等重點領域風險，堅決維護市場穩定運行。」該負責人說。