〈陸股盤後〉 三大指數同步走高 成交額縮至不到1兆

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 16:30

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中國股市三大指數周三（2 日）收盤同步走高，北證 50 指數相對強勢，全 A 成交額縮至不到人民幣（下同）1 兆元。

滬指漲 0.05% 報 3,350.13 點，深證成指漲 0.09% 報 10,513.12 點，創業板指漲 0.13% 報 2,104.63 點，北證 50 指數漲 0.52%，滬深北三市成交額合計 9,929 億元。

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電力、石油、鋼鐵、燃氣、房地產類股走低，家居、紡織服裝、旅遊、汽車族群拉升，銀行、券商、保險類股上揚，人形機器人、熱泵、新型煙草概念股活躍。

東興證券表示，歷史數據和市場分析顯示，4 月期間低估值明顯跑贏其他行業，但也僅限於當月，因此階段性關注低估值藍籌股有望短期跑贏市場，尤其是較高分紅率個股市場關注度較高。

東興證券說，應結合行業趨勢判斷持股周期，以銀行、煤炭、公用事業、順周期為代表的高分紅低估值類股，其行業邏輯並不相同，行業前景偏弱的方向彈性可能偏小。