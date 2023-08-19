中國證監會重磅發聲！事關T+0、印花稅、延長交易時間

中國證監會周五（18 日）就活躍資本市場、提振投資人信心答記者問，涵蓋 T+0、印花稅、延長交易時間等事宜。

以下為要點：

1、堅持科學合理保持 IPO、再融資常態化，同時充分考慮二級市場承受能力，加強一、二級市場的逆周期調節，更好地促進一二級市場協調平衡發展。

2、從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。

3、研究適當延長 A 股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。

4、放寬相關回購條件，支持上市公司展開股份回購。

5、降低證券交易經手費，同步降低證券公司傭金費率。

6、現階段實行 T+0 交易的時機不成熟。

7、放寬指數基金註冊條件，引導指標性共同基金公司增加權益類基金發行比率。

8、統籌提升 A 股、港股活躍度，將在港股通中增設人民幣股票交易櫃台。

9、加強跨部委協同，形成活躍資本市場合力，引導和支持銀行理財資金積極入市。

證監會說，將會同有關方面，進一步強化股份回購制度，支持更多上市公司透過回購股份穩定、提振股價，維護股東權益，夯實市場平穩運行基礎。

一方面，證監會要加快推動回購規則修訂，放寬上市公司在股價大幅下跌時的回購條件，放寬新上市公司回購限制，放寬回購窗口期的限制條件，提升實施回購的便利性。另一方面，證監會要鼓勵有條件的上市公司積極展開回購，督促已發布回購方案的上市公司，增強回購力道，傳遞積極信號。

證監會並表示，已關注到市場對調降證券交易印花稅稅率的呼籲。從歷史情況看，證券交易印花稅調整對降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。