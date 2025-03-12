〈陸股盤後〉證監會喊要全力鞏固市場回穩勢頭 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-12 16:30

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中國股市三大指數周三（12 日）收盤同步走低，證監會表示，要全力鞏固市場回穩勢頭，但市場並未領情。

滬指周三收盤跌 0.23% 報 3,371.92 點，深證成指跌 0.17% 報 10,843.23 點，創業板指跌 0.58% 報 2,191.27 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7258 兆元。

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旅遊、釀酒、煤炭、醫藥等類股走低，媒體、汽車、電力、燃氣、建築、券商等族群拉升，算力、國資雲、人腦工程、資料中心等概念股強勢。

中國證監會黨委周二召開擴大會議，深入學習中共總書記習近平在全國「兩會」期間的講話精神，研究部署資本市場落實具體舉措。證監會黨委書記、主席吳清主持會議，證監會黨委班子成員出席會議。

證監會黨委表示，過去一年，面對複雜嚴峻的內外部形勢，以習近平為核心的黨中央決策，全黨全國人民勠力同心，圓滿實現全年經濟社會發展目標。

證監會黨委說，2025 年政府工作報告全面落實中央經濟工作會議部署，充分體現高品質發展的戰略導向和積極進取的政策取向，為做好今年經濟社會發展工作進一步明確了「任務書」和「施工圖」。