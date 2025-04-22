〈陸股盤後〉滬指一度站上3,300點 三大指數漲跌互見
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 16:30
中國股市三大指數周二（22 日）收盤漲跌互見，滬指一度站上 3,300 點，全 A 成交額放大。
滬指周二收盤漲 0.25%，報 3,299.76 點；深證成指跌 0.36%，報 9,870.05 點；創業板指數跌 0.82%，報 1,928.43 點。
旅游出行、工程機械、軍工類股走低，物流、零售、房地產、銀行、醫藥、農業族群拉升，農藥、跨境支付、黃金概念股活躍。
中航證券指出，美國「對等關稅」超出市場預期，中國政府有望加速推出穩增長政策，建議投資人關注大盤價值風格。
中航證券說，本次年報恰逢新「國九條」發布一周年時間窗口，上市公司分紅率有望提升，建議投資人關注相關投資機會。
中泰證券認為，大盤無論是否完全回補缺口，目前均處於整體平穩階段。操作上可繼續圍繞第一季財報挖掘布局。一方面，可尋找第一季基本面向好較為明顯的行業。另一方面，可梳理統計第一季預增個股，交叉比對後發掘行業性機會。
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