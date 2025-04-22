〈陸股盤後〉滬指一度站上3,300點 三大指數漲跌互見

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中泰證券認為，大盤無論是否完全回補缺口，目前均處於整體平穩階段。操作上可繼續圍繞第一季財報挖掘布局。一方面，可尋找第一季基本面向好較為明顯的行業。另一方面，可梳理統計第一季預增個股，交叉比對後發掘行業性機會。