路透調查：Fed結束升息 多數分析師估明年3月前不會降息

路透調查顯示美國聯準會 (Fed) 可能已經結束升息，多數分析師預估 Fed 至少要等到明年 3 月底才會降息。

美國經濟幾乎無視所有負面預測，失業率處於 50 多年來的低點附近，一年內經濟衰退的中位數機率降至 40%，為自 2022 年 9 月以來首次低於 50%。

今年不會再升息

在 8 月 14 日至 18 日接受調查的 110 名經濟學家中，有 99 人 (90%) 認為 Fed 將在 9 月會議上維持聯邦基金利率在 5.25-5.50% 區間不便，與市場定價一致。而有大約 80% 的多數人預估今年不會進一步升息。

調查結果與決策者最近的會議紀要形成鮮明對比。7 月會議紀要顯示，決策者對是否需要再升息一次的問題上存有分歧。在上個月升息 1 碼 (25 個基點) 之後，Fed 主席鮑爾在 9 月的會議上保留升息或暫停升息的選項。

BMO 資本市場資深經濟學家 Sal Guatieri 指出，鮑爾表示利率決策將取決於即將公布的經濟成長和通膨數據，我們懷疑這些數據將顯示出足夠的溫和跡象，以阻止進一步升息。

不過 Guatieri 說，考慮到預期通膨回歸目標的緩慢路徑，在 2024 年 6 月之前，不太可能開始下調目前 5.25%-5.50% 的目標區間利率。

在 2022 年初來升息 11 次後，Fed 青睞的通膨指標已經從 7.0% 的峰值大幅回落。但調查顯示，至少在 2025 年之前，預估不會降至 2% 的目標。

另外，對經濟可能避免嚴重衰退的信心增強，導致利率將在更長時間內保持在較高水準的預期上升，導致最近幾天債市出現動盪。基準的 10 年期美國國公債殖利率目前僅比去年 10 月份的周期高點低幾個基點。

事實上，23 名受訪經濟學家表示，今年利率將再升一次，其中兩人表示將再升兩次，至 5.75-6.00%。

明年 3 月才會降息

在預測明年中期之前利率的 95 位經濟學家中，大多數人表示屆時利率將至少下降一次，但沒有大多數人預測第一次降息的時間。

95 位受訪者中有 48 位認為，Fed 將推遲到明年 3 月底才會降息，另有 45 位 (47%) 認為第一季將首次降息。有兩人仍預估今年第四季將下調利率。

另有 33 位受訪者 (約 35%) 預計 Fed 將在明年第二季首次降息，95 位受訪者中有 79 位 (83%) 預估到明年年中至少降息一次。

這在很大程度上取決於通膨在最後一段時間內會以多快的速度從目前個人消費支出 (PCE) 指數的 3.0% 降至 Fed 的 2% 目標。

住房成本料將下降 助攻通膨退燒

住房成本占消費者物價指數 (CPI) 的三分之一左右，是當前通貨膨脹的主要驅動因素之一，近四分之三的經濟學家 (31 位中的 23 位) 表示，住房成本將在今年剩餘時間內下降。

這將有助於未來幾個月的價格壓力下降，如果保持不變，根據通膨調整的聯邦基金利率 (實質利率) 將更具限制性。

32 位分析師中有 21 位表示，調整實質利率最有可能是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 明年降息的原因，而非採取刺激經濟措施的第一步。

高盛首席美國分析師 David Mericle 表示：「我們早就看到降息門檻很高，因為 Fed 官員希望將通膨過高而後悔降息的風險降到最低。我們下調預測的原因是一旦通膨接近目標，就希望基金利率從限制性水平正常化，而不是經濟衰退。」