〈財報〉小鵬汽車Q2虧損擴大 Q3財測黯淡

中國電動車製造商小鵬汽車周五 (18 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，該季虧損超出華爾街分析師預期。此外，該公司對本季 (第三季) 營收預測也不及分析師預期，反映出中國需求疲軟以及特斯拉 (TSLA-US) 和其他中國本土車商的競爭激烈影響。

財報公布後，小鵬汽車 (XPEV-US) 美股盤前 ADR 重挫 7.67%，每股暫報 14.45 美元。

小鵬汽車預估，第三季 (截至 9/30) 營收介在人民幣 85 億至 90 億元 (以下單位皆同)，低於分析師平均預估的 97.7 億元。第三季交車量估 3.9 萬至 4.1 萬輛之間，年增 31.9% 至 38.7%。

小鵬汽車本季黯淡財測透露出中國需求疲軟以及特斯拉等其他中國本土車商競爭激烈，與此同時，中國 7 月乘用車銷量連續第二個月下滑，原因是在經濟低迷之際，車商的折扣和政府的支持措施未能說服對購車保持謹慎態度的消費者。

對於第三季財測，小鵬汽車執行長顧宏地 (Brian Gu) 表示，隨著 G6 和其他新產品加速銷售成長，預料毛利率將逐步恢復成長，同時營運效率將持續提高且自由現金流會大幅改善。

根據財報，小鵬汽車第二季 (截至 6/30) 營收年減 32%，至 50.6 億元，遠低 FactSet 分析師預估的 55.4 億元；淨損 28 億元合每股虧 3.25 元，較去年同期虧損 27 億或每股虧 1.63 元有所擴大；經調整後每股虧損 3.10 元，遠高 FactSet 分析師預估的每股虧損 2.41 元；交車量為 23,250 量，年減 27.3%。

Sanford C. Bernstein 分析師 Eunice Lee 在報告中寫道，福斯入股小鵬汽車有助強化投資人對後者電動車平台和軟體技術的信心，應該會消除一些投資人對小鵬汽車任何的持續經營風險。

然而，特斯拉卻正在加大壓力。該公司日前在中國對部分車款實施兩輪降價，加劇外界對電動車價格戰重燃的擔憂，目前價格戰稍有減弱跡象。