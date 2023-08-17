Fed會議紀錄：通膨仍有升溫風險 可能需進一步升息

美國聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 公布的 7 月會議記錄顯示，官員仍擔心通膨難消退並暗示可能會繼續升息。不過有一些官員認為，儘管「大多數」決策者繼續將對抗通膨作為首要任務，但利率推得太高可能給經濟帶來風險，顯見官員之間意見存有分歧。

會議紀錄顯示，多數與會者仍認為通膨有顯著升溫風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。與此同時，有一些與會者則表示，儘管美國經濟具彈性且就業市場保持強勁，但經濟仍有衰退風險、失業率也可能攀升。

7 月的會議紀錄並未排除未來還要升息的可能性，對後續行動敞開大門。相比 6 月紀錄，7 月最大的變動是利率指引方面，指出將繼續評估新數據及其對貨幣政策影響。

Fed 內部意見分歧

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員自 7 月會議以來的公開談話似乎表明，支撐過去一年半激進貨幣緊縮行動的強烈共識可能正在開始減弱。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 等一些人暗示，Fed 可能不需要繼續升息，然而包括 Fed 理市鮑曼 (Michelle Bowman) 在內的其他人則持相反觀點。

根據會議紀錄，許多與會者認為由於貨幣政策的立場處在限制性區域，實現 FOMC 通膨目標的風險變得更加雙面，決策必須在過度收緊政策的風險與收緊不足的成本之間取得平衡。

雖然 FOMC 的 11 名有投票權的成員一致同意在 7 月份升息，但在大約 18 名官員組成的更廣泛的小組中支持並不一致，有兩人贊成保持利率不變或「可能支持這樣的提議」。

經濟數據給出喘氣空間

分析指出，自 7 月會議以來公布的關鍵經濟數據在很大程度上支撐這樣一種觀點，即 Fed 官員有時間考慮是否需要進一步收緊貨幣政策。

就業成本和單位勞動力成本上季數據顯示成長速度放緩，而扣除食品和能源的核心消費者價格指數 (CPI) 創下逾兩年以來的最小單月增速。

另外，會議紀錄還顯示 Fed 官員對美國經濟前景的樂觀態度，Fed 有影響力的經濟學家不再認為經濟將在年底前進入溫和衰退。不過，他們預估未來兩年的經濟成長「將低於他們對潛在產值成長的預估，導致失業率相對於當前水準小幅上升。」

市場估下月利率維持不變可能性高

根據期貨合約，投資人目前預估今年不會再升息，不過 10 月 31 至 11 月 1 日的會議有升息可能。儘管如此，投資人仍然認為，Fed 將在明年年降息，到明年年底，基準利率將降至 4.25% 左右。

Fed 觀察人士將聚焦下周由堪薩斯聯準銀行每年 8 月下旬在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉辦全球央行年會，屆時 Fed 主席鮑爾將發表談話，可望從中找到未來利率政策方向的蛛絲馬跡。

市場反應

Fed 最新會議紀錄出爐後，美國 10 年期公債殖利率短線拉升，現報 4.256%，美元指數也由跌轉漲，報 103.25。

美股四大指數， 道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，暫報 34,869.92 點；那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.8%，暫報 13,526.77 點；標普 500 指數跌近 0.4%，暫報 4,419.32 點；費城半導體指數跌逾 60 點，或近 1.7%，暫報 3,491.07 點。

根據芝商所 FedWatch Tool 數據，Fed 在 9 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 11.5%，維持利率不變的機率為 88.5%，降息 1 碼的機率則為 0%。

