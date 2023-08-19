科技股拋售、債市殖利率攀升 女股神ARK ETF本月下跌20%

路透周五 (18 日) 報導，美國科技股的快速拋售和美國公債殖利率的飆升，正在對「女股神」伍德 (Cathie Wood) 的旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 造成重創，該檔基金在 8 月下跌逾 20%。

伍德管理的 75 億美元基金以大量投資特斯拉 (TSLA-US)、Roku(ROKU-US) 和 Coinbase Global(COIN-US) 等公司聞名，而且她仍是今年迄今表現最好的基金經理之一。

儘管本月損失慘重，但 ARK Innovation ETF 今年累積上漲近 29%，在晨星 (Morningstar) 追蹤的所有美國中型成長基金中位列前 2%。

今年該檔基金的大部分漲幅來自通膨擔憂減弱和較長期美國公債殖利率回落。然而，美國經濟強勁的跡象已推動 10 年期公債殖利率本月攀升近 30 個基點，至 10 個月來新高，距 2007 年以來新高僅有咫尺之遙。

較高的殖利率往往會降低科技股未來利潤的價值，從而給這類股帶來承重壓力。

8 月對 ARK Innovation ETF 來說特別有挑戰性，本月除兩個交易日外，該基金美個交易日都在下跌。該檔基金周五上漲 0.75%，為 7 月 31 日以來最佳單日表現。

截稿前，方舟投資 (ARK Invest) 並未對上述消息置評。