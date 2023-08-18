〈美股早盤〉利率可能長期居高不下引市場不安 主要指數開低

由於美國經濟復甦的證據引發市場對利率將在更長時間內保持高位的擔憂，大型科技股和成長股走低，美股主要指數周五 (18 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 120 點或近 1%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.6%。

由於對中國經濟狀況和全球利率上升的擔憂打擊市場情緒，股市走跌，全球基準股指有望創下 3 月份以來的最大單周跌幅。

與此同時，債券市場因猜測損失可能過度而出現反彈。美國 10 年期公債殖利率下降兩個基點，從接近 2007 年以來的最高水準回落。英國和德國債券也走高。

儘管殖利率今天有所回落，但投資者仍在與根深蒂固的通膨風險和近幾周大幅走高的利率作鬥爭。另一方面，中國的房地產危機和影子銀行體系的問題也加劇了市場的焦慮，並引發了對可能的溢出效應的質疑。此外，芝加哥選擇權交易所波動率指數攀升至 18，為 5 月以來的最高水準。

衍生品分析公司 Asym500 的創始人 RockyFishman 預估，約有價值 2.2 兆美元與股票和指數掛鉤的較長期選擇權合約將於周五到期。投資人必須決定是將選擇權展期，還是新建倉，而這一過程會導致交易量大幅飆升，並可能導致價格突然波動。此外，交易員面臨的更大挑戰是，當前零日到期選擇權 (0DTE) 氾濫，以及做市商最近倉位的變化。

Fed 日程表顯示，Fed 主席鮑爾將於美國時間 8 月 25 日發表傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 央行年會談話，屆時有望透露重大貨幣政策舉措。去年 8 月 26 日隨著鮑爾發表著名的「9 分鐘演講」，不僅當天標普 500 指數就跌了 3%，在之後兩個月內該指數更是連滾帶爬地從 4,200 點一路跌破 3,500 點。

截至台北時間周五（18 日）21 時許：

焦點個股：

強鹿 (DE-US) 早盤下跌 3.17%，至每股 405.86 美元

全球最大的農業機械生產商強鹿 (John Deere) 公布 2023 會計年度第三季業績。其中，該公司上調今年財測，這是因為儘管農作物價格下跌，但農民對機械的需求仍然強勁。財報顯示，強鹿第三季營收年增 12% 至 158.01 億美元，市場預期 142.52 億美元；淨利報 29.78 億美元，上年同期為 18.84 億美元，調整後每股獲利報 10.20 美元，市場預期為 8.19 美元。

應材 (AMAT-US) 早盤上漲 1.06%，至每股 139.05 美元

應用材料 2023 財年第三季淨銷售 64.3 億美元，高於市場預期的 61.6 億美元；調整後每股獲利 1.90 美元，亦高於預期的 1.73 美元。公司預計第四季營收將達約 65.1 億美元，優於預期的 58.8 億美元。該公司執行長表示，往人工智慧 (AI) 運算轉變趨勢和網路連接設備的興起有助於提振業績。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.77%，至每股 172.66 美元

花旗維持蘋果股票「買入」評級，並表示即將推出的 iPhone 15 系列可能是一個正面因素。該行分析師 Atif Malik 表示，供應鏈仍然預計蘋果將生產約 8,500 萬部 iPhone，這與之前的發布一致，不過發布時間可能會因供應限制而有所調整。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

道富環球 (State Street Global Markets) EMEA 宏觀策略主管 Tim Graf 表示，美債殖利率上升有可能削弱風險資產今年的強勁表現。我們正處於一年中股市最疲軟的季節。

巴克萊銀行策略師 Emmanuel Cau 在一份報告中寫道，在利率飆升、中國經濟數據惡化和夏季流動性不足的情況下，市場正遭受一場完美風暴的打擊。