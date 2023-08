鉅亨美股雷達：應材Q4預期亮眼 Meta股價落入修正區

美股重要看點:

投資人持續評估經濟前景。美國 10 年期公債殖利率來到 4.225%。美股期貨週五 (18 日) 下跌,道瓊期貨跌 0.37%,標普 500 期貨跌 0.49%,那斯達克 100 期貨跌 0.80%。

Fed 在周三公布最近一次會議紀錄,投資人考慮了經濟狀況並評估了升息的前景。會議紀錄指出進一步升息的可能性。政策制訂者指出,通膨仍然過高,可能需要進一步限制性貨幣政策,以充分緩解物價上漲的壓力。會議紀錄顯示,任何此類政策舉措都將取決於經濟狀況。

Fed 在過去 12 次會議中有 11 次升息次,只在 2023 年 6 月的會議上維持利率不變。今年底前還剩下 3 場政策會議。

汽車研究公司 Cox Automotive 公布 8 月前 15 天 的最新曼海姆二手車價值指數 (Manheim Used Vehicle Value Index),數據顯示批發二手車價格小幅上漲,這可能是黏性通膨的不祥之兆。

在美國,新車和二手車市場依然吃緊。高利率明顯影響汽車需求,普通消費者的可支配收入減少,個人儲蓄也減少了。值得警惕的是,這是 4 個月來曼海姆二手車價值指數首次由負轉正。而與此同時,Fed 最新會議紀錄也警告:「大多數與會者繼續認為通膨存在顯著上行風險,這可能需要進一步收緊貨幣政策。」

美國大型零售商沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US) 和 Home Depot(HD-US) 的第二季財報獲利均超過華爾街預期。但同時也出現疲軟跡象,零售業高層都在財報會議上表達對今年剩餘時間的擔憂。

目前消費者對大件商品和非必需品的興趣仍未恢復,拖累 Target 和 Home Depot 的銷售。此外,高層警告,利率上升和學生貸款償還等新壓力可能會在下半年削弱消費者信心。

施羅德分析師 Sebastian Mullins 認爲,儘管近期出現了一系列正向的經濟數據,但美國經濟正出現疲軟的跡象。「你會有種錯覺,人們花的錢更多,但其實是因為東西成本更高,經濟情況正在放緩。我們開始看到勞動力市場出現一小問題,不過消費者情況是美國經濟能否翻身的關鍵,所以我們正在密切關注這一點。」

Mullins 表示,從今天的情況來看,考慮到經濟衰退,投資應在投資組合中買入更長期限的資產來應對。同時,他也在手頭上保留現金,以在股市即將下跌時買入。

美股前一交易日漲跌:

今日重要總經數據:

無

重要個股動態:

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (17 日) 公布第三季獲利和營收均高於預期,且第四季財測也高於預期,激勵盤後股價漲逾 2%。

應材預期的第四季營收範圍中值為 65.1 億美元,遠高於分析師共識預期的 58.7 億美元。

AMAT 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

Meta (META-US) 周四 (17 日) 跟隨蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 跌入修正區,意即股價從近期高點下跌超過 10%。與此同時,特斯拉 (TSLA-US) 股價早已進入熊市,較近期高點下跌超過 20%。只有亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 仍然處於牛市。

西北共同財富管理公司 (Northwestern Mutual Wealth Management) 負責股票投資的資深投資組合經理人史塔基 (Matt Stucky) 認為,考量 Meta 股票今年來的強勁走勢,該公司股價回跌看來像是一種「回歸均值」。

META 股價走勢圖 圖片:anue 鉅亨

根據多家外媒周四 (17 日) 報導,福特汽車與南韓電池零組件製造商 SK On Co. 和 EcoPro BM Co. 聯手在加拿大魁北克省的貝坎庫爾市 (Becancour) 建造一座價值逾 12 億加幣 (合 8.87 億美元) 的工廠,生產電動車用電池材料。

據了解,加拿大和魁北克省政府將替貝坎庫爾市的電池廠提供一共 6.44 億加幣的貸款,該工廠將創造至少 345 個就業機會,供應福特在加拿大和美國的車廠。