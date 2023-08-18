〈財報〉PC需求低迷影響 聯想上季營收不如預期

中國聯想集團 (Lenovo Group) 周四 (17 日) 公布 2024 會計年度第一季 (截至 6/30) 財報，受全球個人電腦 (PC) 需求持續低迷影響，該公司當季營收年減逾兩成，不及華爾街分析師預期。這家全球最大的 PC 製造商目前已經連續四季營收下滑。

財報顯示，聯想集團第一季營收年減 24% 至 129 億美元，季減 29%，低於 Refinitiv 分析師平均預估的 138.4 億美元；歸屬股東淨收入下降 66% 至 1.77 億美元，遠不及分析師預估的 2.1249 億美元。此前，該公司截至今年 3 月為止的會計年度中，全年獲利衰減 14%，此為 2019 年以來首降。

分析指出，隨著全球 PC 市場努力應對新冠疫情後的影響，聯想集團面臨充滿挑戰的環境。由於利率上升、通膨加劇和就業市場變化，需求有所減弱，疫情期間電子產品銷售的最初激增態勢後來讓步給萎縮。

另外，零售商面臨庫存累積問題，促使 PC 製造商和包括晶片製造在內的供應商調整產量和價格。

儘管如此，聯想集團仍對其 PC 業務前景持樂觀態度，預估今年下半年成長有望復甦。另外全球 PC 市場也顯示出改善跡象，今年第二季出貨量僅下降 12%，與先前兩季逾 30% 的降幅顯著好轉。

值得注意的是，為提高利潤率，聯想集團一直在擴大伺服器和 IT 服務等非 PC 業務，但包括 PC、智慧手機和平板電腦在內的設備業務仍占該集團營收的近五分之四。

聯想的基礎設施解決方案業務 (銷售伺服器和其他設備) 的營收在上季出乎意料衰減 8%，這是多個季度以來首次單季下滑，該公司將其歸因於人工智慧 (AI) 晶片的持續短缺。

聯想執行長楊元慶表示，雲端服務供應商的需求從傳統運算轉移到 AI 伺服器，但不幸的是 AI 伺服器的供應受到 GPU 供應限制。

聯想集團 (0992-HK) 周四香港股價下跌 3.03%，每股報 7.67 港元。