評估經濟前景 10年期美債殖利率大跌

美國國債殖利率周五 (18 日) 下跌，投資人考慮經濟前景，尤其是通膨前景，並評估 Fed 貨幣政策的前景。

美東時間清晨 6:06，10 年期國債殖利率下跌 8.9 個基點至 4.2149%；周四 (17 日) 一度升至 2022 年 10 月來新高。2 年期國債收益率下跌 5.9 個基點至 4.902%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三 (16 日) 公布最近一次會議紀錄，投資人考慮了經濟狀況並評估了升息的前景。

會議紀錄指出進一步升息的可能性。政策制訂者指出，通膨仍然過高，可能需要進一步限制性貨幣政策，以充分緩解物價上漲的壓力。會議紀錄顯示，任何此類政策舉措都將取決於經濟狀況。

Fed 在過去 12 次會議中有 11 次升息次，只在 2023 年 6 月的會議上維持利率不變。今年底前還剩下 3 場政策會議。

許多投資人預計 Fed 7 月會議升息 25 個基點後，升息周期就此結束。

最近的經濟數據描繪出 Fed 升息迄今的效果，其目的是給經濟降溫並緩解通膨。

雖然數據顯示通膨壓力正在緩解，但包括勞動市場在內的其他經濟領域卻展現出韌性。對利率上升將美國經濟拖入衰退的擔憂，至今始終並未成為現實。

周五沒有重要經濟數據公布。