投資人消化Fed會議紀錄 10年期美債殖利率走升

美國國債殖利率周四 (17 日) 漲跌互現，投資人消化了 Fed 最新會議紀錄，並考量了通鎮膨和利率前景。

美東時間上午 5:59，10 年期國債殖利率上漲 3.2 個基點至 4.29%。2 年期國債殖利率下跌 1.9 個基點至 4.961%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人消化周三 (16 日) 公布的 Fed 7 月會議紀錄時，評估了通膨和貨幣政策的下一步走勢。

政策制訂者指出，對通膨的擔憂依然存在，並可能促使他們根據經濟狀況收緊貨幣政策，這意味著未來可能會進一步升息。

與此同時，許多投資人一直希望並預計 Fed 在 7 月會議上宣布升息 25 個基點後，就代表升息行動的結束。自 2022 年初以來，Fed 一直在升息，以努力給經濟降溫並將通膨率拉回到 2% 的目標範圍。

在 7 月會議紀錄中，Fed 官員指出，通膨仍然過高，但有跡象顯示物價上漲的壓力正在緩解。

自 7 月會議以來發布的最新通膨數據描繪出一幅喜憂參半的景象。7 月消費者物價指數 (CPI) 環比上漲 0.2%，符合預期；而當月生產者物價指數 (PPI) 環比上漲 0.3%，略高於預期。

投資人周四將關注最新的每周首次申請失業救濟金人數數據和費城 Fed 製造業指數。