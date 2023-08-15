美股重點新聞摘要2023年08月15日

今日操盤前瞻

APEC 能源部長會議

日本 Q2 GDP

澳洲央行公布貨幣政策會議紀錄

中國 7 月規模以上工業增加值、社會消費品零售

美股財報 (8/15 盤前)：家得寶 (HD)、冬海集團 (SE)

美國 7 月零售銷售、8 月 NAHB 房產市場指數

波克夏 Q2 重砍動視暴雪七成持股 新敲進美國三大建商

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 第 2 季將動視暴雪持倉大砍 70%，新敲進美國三大房產開發商，並加碼第一資本 (Capital One) 和西方石油。閱讀全文...

「大賣空」貝瑞大舉放空標普和那指 100 指數

多家外媒報導，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的傳奇操盤手貝瑞 (Michael Burry) 第二季買進標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數的看跌期權，預測美股未來可能出現大跌行情。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：消費者一年通膨預期創 2021 年新低 通膨預期普遍降溫

根據紐約聯準銀行周一 (14 日) 公布的 7 月調查，美國消費者對一年通膨預期中值從 6 月的 3.8% 降至 3.5%，連續第四個月下降，創 2021 年 4 月以來新低，而對未來 3 年和 5 年通膨率預期皆從 3% 降至 2.9%。調查還發現，美國家庭對自己的財務狀況和就業市場也更加樂觀。閱讀全文...

阿根廷極右翼議員米雷伊領先總統初選 股債匯三殺 央行緊急升息至 118%

阿根廷周日 (13 日) 公布總統初選投票結果顯示，極右翼議員米雷伊 (Javier Milei) 以超過 30% 的得票率位居第一，這一令人意外的結果推動阿根廷股債匯三殺，阿根廷央行隨後大舉升息。閱讀全文...